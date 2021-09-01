Ошеломительной красоты открытки с 1 сентября для всех: Здравствуй школа!

Вот и лето пролетело,
Вновь сентябрь наступил.
И торжественно День знаний
Отмечает целый мир.
Пожелаем вам, ребята,
Лишь пятерок в дневнике,
Сил, здоровья и удачи,
Нужных знаний в голове!
Знания — сила, учение — свет!
Так все говорят уже много лет.
Чем больше мы знаем, тем проще живётся,
Тем легче, быстрее нам всё удаётся!
День знаний сегодня! Праздник! Ура!
Мудрости всем я желаю с утра,
Сокровища — знания не растерять
И каждый день новыми ум пополнять!
Желаю в День знаний
Стремиться вперед,
Открытий чудесных
Тебя много ждет,
Пусть будет учеба
Легка для тебя,
И школьные годы
Проходят не зря!
Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru