Ошеломительной красоты открытки с 1 сентября для всех: Здравствуй школа!
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ошеломительной красоты открытки с 1 сентября для всех: Здравствуй школа!

5:15:539/1/2021Фото: bonnycards.ru
0

1 сентября в России и многих других странах отмечают начало учебного года. Главные герои праздника — первоклассники.

Здравствуй школа!

Вот и лето пролетело,
Вновь сентябрь наступил.
И торжественно День знаний
Отмечает целый мир.

Пожелаем вам, ребята,
Лишь пятерок в дневнике,
Сил, здоровья и удачи,
Нужных знаний в голове!

Здравствуй школа!

Знания — сила, учение — свет!
Так все говорят уже много лет.
Чем больше мы знаем, тем проще живётся,
Тем легче, быстрее нам всё удаётся!

День знаний сегодня! Праздник! Ура!
Мудрости всем я желаю с утра,
Сокровища — знания не растерять
И каждый день новыми ум пополнять!

Здравствуй школа!

Желаю в День знаний
Стремиться вперед,
Открытий чудесных
Тебя много ждет,

Пусть будет учеба
Легка для тебя,
И школьные годы
Проходят не зря!

Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru

лекарства, которые нельзя принимать после коронавируса
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Супруга Венсана Касселя потрясла сеть фигурой
Звезды, чью карьеру разрушил алкоголь
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Реакция Соловьева на очередной выпад Бузовой
«Могу только молиться»: последние вести о состоянии жены Шаляпина
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
В России девушку засосало насосом в бассейне отеля
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Ему было всего 50: умер актер Алексей Лагутин
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Шаляпин женился: с женой стряслась беда
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиздравствуй школа
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ошеломительной красоты открытки с 1 сентября для всех: Здравствуй школа!
5:15:53 9/1/2021
Ошеломительной красоты открытки с 1 сентября для всех: Здравствуй школа!
Лжесвидетель принцессы Дианы утверждал, что видел ее после аварии в Париже
5:00:56 9/1/2021
Лжесвидетель принцессы Дианы утверждал, что видел ее после аварии в Париже
Назван единственный удивительный фрукт, который может лечить запор
4:30:03 9/1/2021
Назван единственный удивительный фрукт, который может лечить запор
Дельта увеличивает риск в два раза для непривитых заболеть ковидом
4:00:01 9/1/2021
Дельта увеличивает риск в два раза для непривитых заболеть ковидом
Очень дешевый препарат помогает в лечении тяжелобольных пациентов ковидом
3:30:05 9/1/2021
Очень дешевый препарат помогает в лечении тяжелобольных пациентов ковидом
Ежедневное употребление грецких орехов снижает уровень плохого холестерина и может снизить риск сердечно-сосудистых заболевани
3:00:03 9/1/2021
Ежедневное употребление грецких орехов снижает уровень плохого холестерина и может снизить риск сердечно-сосудистых заболевани
Ученые выявили ахиллесову пяту короновируса: виновата стыковка
2:30:45 9/1/2021
Ученые выявили ахиллесову пяту короновируса: виновата стыковка
Ученые Южной Африки отслеживают новый очень опасный вариант коронавируса
2:00:36 9/1/2021
Ученые Южной Африки отслеживают новый очень опасный вариант коронавируса
Важное исследование показывает, что простой обмен соли может предотвратить миллионы смертей каждый год
1:30:59 9/1/2021
Важное исследование показывает, что простой обмен соли может предотвратить миллионы смертей каждый год
Исследование показывает, как учащенное сердцебиение может влиять на процессы принятия решений в мозге
1:00:47 9/1/2021
Исследование показывает, как учащенное сердцебиение может влиять на процессы принятия решений в мозге