С 1 сентября фантастические открытки для всех: Для тех кто учиться и уже давно отучился

Вот и лето пролетело,
Школа двери открывает
И в День знаний всех детишек
В свои стены приглашает.
Мы соскучились по школе,
Стали чуточку взрослее.
И нарядные, с цветами
В школу мы спешим скорее.
Поздравляем всех с Днём знаний!
Пусть даётся вам ученье
И на множество заданий
Будет множество решений.
Сегодня первый школьный день,
Старт новых знаний и свершений,
Для жизни важная ступень,
Не без волнительных мгновений.
Вас ждет прекрасная пора,
Учителя, друзья, уроки,
Так мимолетна и быстра
Она на жизненной дороге.
Ещё вчера уснули летом,
А утром осень за окном.
И сборы начались с рассветом
В уже знакомый «знаний Дом».
Ребята с бронзовым загаром,
Все отдохнувшие, в веснушках.
Идут гурьбою и по парам
Мальчишки, с ними и девчушки.
Уже соскучиться успели.
По одноклассникам, по партам.
Так быстро лето пролетело,
И год учебный вот на старте.
Пусть будет много новых знаний,
И будет очень интересно.
И исполнения желаний.
Чтоб было всё у вас чудесно.
Открытий разных на уроках.
Учителя! Вам всем терпения.
Хорошего, чтоб было много,
И в каждом деле вдохновения.
Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru