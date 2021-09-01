С 1 сентября фантастические открытки для всех: Для тех кто учиться и уже давно отучился
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С 1 сентября фантастические открытки для всех: Для тех кто учиться и уже давно отучился

8:15:249/1/2021Фото: bonnycards.ru
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1 сентября в России и многих других странах отмечают начало учебного года. Главные герои праздника — первоклассники.

Здравствуй школа!

Вот и лето пролетело,
Школа двери открывает
И в День знаний всех детишек
В свои стены приглашает.

Мы соскучились по школе,
Стали чуточку взрослее.
И нарядные, с цветами
В школу мы спешим скорее.

Поздравляем всех с Днём знаний!
Пусть даётся вам ученье
И на множество заданий
Будет множество решений.

Здравствуй школа!

Сегодня первый школьный день,
Старт новых знаний и свершений,
Для жизни важная ступень,
Не без волнительных мгновений.

Вас ждет прекрасная пора,
Учителя, друзья, уроки,
Так мимолетна и быстра
Она на жизненной дороге.

Здравствуй школа!

Ещё вчера уснули летом,
А утром осень за окном.
И сборы начались с рассветом
В уже знакомый «знаний Дом».

Ребята с бронзовым загаром,
Все отдохнувшие, в веснушках.
Идут гурьбою и по парам
Мальчишки, с ними и девчушки.

Уже соскучиться успели.
По одноклассникам, по партам.
Так быстро лето пролетело,
И год учебный вот на старте.

Пусть будет много новых знаний,
И будет очень интересно.
И исполнения желаний.

Чтоб было всё у вас чудесно.
Открытий разных на уроках.
Учителя! Вам всем терпения.
Хорошего, чтоб было много,
И в каждом деле вдохновения.

Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru

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