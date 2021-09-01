Удивительной красоты открытки с праздником Донской иконы Божией матери 1 сентября: Для отправки по WhatsApp
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Удивительной красоты открытки с праздником Донской иконы Божией матери 1 сентября: Для отправки по WhatsApp

8:15:019/1/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Донскую икону Божией Матери чтут так же, как Владимирскую и Казанскую.

Праздник Донской чудотворной иконы Божией Матери

Нынче благовест идёт,
Поздравляем вас, народ,
Помолитесь те, кто в хвори,
Исцеленье будет вскоре.
Нам икона помогает,
От беды и зла спасает,
Божья матерь нам поможет,
И здоровье преумножит.
Нужно верить и молиться,
С вами счастие случится!

***

Великий праздник на Руси
Святой иконы появление.
Народ заступницу просил —
И приходило избавление.

Для тех, кто верит в чудеса,
Чья вера — непоколебима,
Даруют чудо небеса —
И беды, вдруг, проходят мимо.

***

Как-то раз во сне Матрене
После сильного пожара
Указала на икону
Богородица. Сказала:

«Откопай на пепелище,
Ты ее». И так случилось,
Что отныне в праздник чистый
Все это преобразилось.

Будьте счастливы, здоровы,
В сердце пусть добро живет,
Не грустите, хоть порою
Хочется, ведь все пройдет.

***

Божьей Матери вы праздник
Соблюдайте и храните,
И традиции святые
Помните, всегда вы чтите!

В доме вашем проживают
Пусть веселье и уют,
И в делах любых всегда вас
Пусть любовь и счастье ждут!

Источник: pozdravok.ru

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