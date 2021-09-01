Удивительной красоты открытки с праздником Донской иконы Божией матери 1 сентября: Для отправки по WhatsApp

Нынче благовест идёт,
Поздравляем вас, народ,
Помолитесь те, кто в хвори,
Исцеленье будет вскоре.
Нам икона помогает,
От беды и зла спасает,
Божья матерь нам поможет,
И здоровье преумножит.
Нужно верить и молиться,
С вами счастие случится!
***
Великий праздник на Руси
Святой иконы появление.
Народ заступницу просил —
И приходило избавление.
Для тех, кто верит в чудеса,
Чья вера — непоколебима,
Даруют чудо небеса —
И беды, вдруг, проходят мимо.
***
Как-то раз во сне Матрене
После сильного пожара
Указала на икону
Богородица. Сказала:
«Откопай на пепелище,
Ты ее». И так случилось,
Что отныне в праздник чистый
Все это преобразилось.
Будьте счастливы, здоровы,
В сердце пусть добро живет,
Не грустите, хоть порою
Хочется, ведь все пройдет.
***
Божьей Матери вы праздник
Соблюдайте и храните,
И традиции святые
Помните, всегда вы чтите!
В доме вашем проживают
Пусть веселье и уют,
И в делах любых всегда вас
Пусть любовь и счастье ждут!
Источник: pozdravok.ru