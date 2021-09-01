Чем мазать укусы насекомых?

Летом вопрос лечения укусов насекомых становится особенно актуальным. Будет полезно ознакомиться с несколькими простыми и доступными способами, которые помогут быстро убрать раздражение. Стоит отметить, что при повышенной чувствительности организма укус любого насекомого может вызвать не только значительные отеки, но и другие неприятные симптомы.
Поэтому, для начала, необходимо определить вид укуса. Его разновидность зависит от типа насекомого. Отек может быть вызван комарами, клопами, вшами, мошками, блохами, пчелами, шершнями и некоторыми другими насекомыми. В зависимости от вида насекомого симптомы повреждения несколько различаются. Первую помощь можно оказать на дому, но при наличии опасных симптомов следует немедленно обратиться к врачу.
Мыло
Вымойте область укуса с мылом. Это поможет избавиться от любых токсинов в слюне насекомых, на которые может отреагировать организм. Очистка от пота или грязи также снижает риск заражения укусом. Не трите слишком сильно—вы можете повредить кожу. Просто аккуратно промокните его и смойте мыло. Затем промокните его насухо.
Сода
Это замечательное народное средство, которое быстро нейтрализует комариные укусы у детей. Для этого необходимо на место укуса положить ватный тампон, смоченный в слабом содовом растворе. Он не имеет запаха, не щиплет и не причиняет никаких неудобств.
Гель из аптеки
Средство от комаров, которое можно купить в аптеке, быстро снимает покраснения, припухлость и облегчает зуд. Много хороших отзывов у средства “Фенистил гель”.
Щавель
Достаточно растереть один листочек в руках, чтобы появился сок, и помазать покраснение. Это покажется странным, но неприятное ощущение почти моментально исчезнет, и зуд прекратится, хотя сам укус будет еще долго заживать. Можно таким же способом использовать листья подорожника, если есть ранка или комариные укусы.
Алоэ
Выжмите сок из листа алоэ и положите его в место укуса. Подождите, пока сок полностью высохнет, затем наложите повязку. Сок из листа алоэ и положите его на место укуса. Подождите, пока сок полностью высохнет, затем наложите повязку.