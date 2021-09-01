Доблестные открытки и поздравления для сотрудников российской гвардии в праздник 2 сентября
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Доблестные открытки и поздравления для сотрудников российской гвардии в праздник 2 сентября

6:15:169/1/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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2 сентября отмечается День российской гвардии, учрежденный указом президента РФ от 22 декабря 2000 года.

День российской гвардии

Во времена Петра когда-то
Учреждена в России дата.
День гвардии настал сейчас,
Я от души поздравлю Вас.

Пусть что задумано случится,
Разлука вслед беде умчится,
Пусть все печали станут сном,
Удачи, счастья, мира в дом!

День российской гвардии

Под команду жизнь твоя проходит,
Слово «надо!» — главное сейчас,
В голове о доме мысли бродят,
Ты все время думаешь о нас.

По тебе, сыночек, мы скучаем,
Ждем звонков и очень встречи ждем,
Каждый вечер что-то вспоминаем,
Сидя с папой рядышком вдвоем.

Мы тебя сегодня поздравляем
С Днем российской гвардии родной,
Радости, удач тебе желаем,
И любви единственной, земной.

День российской гвардии

Да здравствует гвардия наша,
Что с самых петровских веков
И русскую честь, и отвагу,
Хранит под ударом клинков.

Вы самые лучшие, парни,
Вы воины нашей земли,
Желаю, чтоб родину нашу
Всегда защитить вы смогли!

Источник: pozdravok.ru

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