Как засолить грузди?

После того как вы добыли грибы, неважно где - в лесу или просто купили в магазине, их важно тщательно очистить от грязи: сразу исключить червивые грибочки, оставив целые маленькие и средние грузди. Затем правильно подготовить:
Удалить весь мусор, почистить щеточкой, где-то обрезать ножом. Необходимо очистить их так, чтобы на грибочке не осталось ни одного темного следа.
Затем грибы нужно замочить их на 7-9 часов в подсоленной воде, после чего промыть в прохладной воде.
Ингредиенты:
- Готовые грибы;
- Соль;
- Черный перец;
- Листья смородины и вишни;
- Лавровые листья.
Как солить грибы быстрым способом:
На дно подготовленной тары выложить слой свежих листьев смородины и вишни, которые предварительно надо мыть и сушить.
Сверху выложить грибы (около 5 см) шляпой вниз, посолить, добавить лавровый лист и горошины перца.
Затем выложите еще один слой грибов, как его посыпать соль, черный перец и лавровый лист.
Накрыть готовые соленья крышкой или марлей и положить сверху груз.
Где-то через два месяца грибы будут соленые. Приятного аппетита!