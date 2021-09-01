Как засолить грузди?
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Как засолить грузди?

11:20:269/1/2021Фото: pixabay.com
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Подготовка грибов к посолу - самая важная и ответственная часть работы при заготовке груздей на зиму.

Сразу исключить червивые грибочки, оставив целые маленькие и средние грузди

После того как вы добыли грибы, неважно где - в лесу или просто купили в магазине, их важно тщательно очистить от грязи: сразу исключить червивые грибочки, оставив целые маленькие и средние грузди. Затем правильно подготовить:

Удалить весь мусор, почистить щеточкой, где-то обрезать ножом. Необходимо очистить их так, чтобы на грибочке не осталось ни одного темного следа.

Затем грибы нужно замочить их на 7-9 часов в подсоленной воде, после чего промыть в прохладной воде.

Ингредиенты:


  • Готовые грибы;
  • Соль;
  • Черный перец;
  • Листья смородины и вишни;
  • Лавровые листья.

Как солить грибы быстрым способом:

На дно подготовленной тары выложить слой свежих листьев смородины и вишни, которые предварительно надо мыть и сушить.

Сверху выложить грибы (около 5 см) шляпой вниз, посолить, добавить лавровый лист и горошины перца.

Затем выложите еще один слой грибов, как его посыпать соль, черный перец и лавровый лист.

Накрыть готовые соленья крышкой или марлей и положить сверху груз.

Где-то через два месяца грибы будут соленые. Приятного аппетита!

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