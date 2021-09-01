Самый точный лунный календарь благоприятных дней для вакцинации и сдачи анализов в сентябре 2021 года

В сентябре согласно лунному календарю, будут дни, благоприятствующие лечению, прохождению врачей и сдаче анализов. В том числе, сентябрь - отличное время для вакцинации. Советы, содержащиеся в лунном календаре, помогут выбрать лучший период для прививки и сдачи анализов. Если вы выберете день, опираясь на данные лунного календаря, поход к врачам будет более результативным.
В сентябре 2021 есть как благоприятные, так и отрицательные дни посещения медучреждения.
Как правило, лунный календарь здоровья содержит несколько неподходящих дней для всех серьезных процедур. Поэтому, перед больницей сначала исключите дни с 24 и по 30 сентября - в это время Меркурий становится ретроградным, сначала пребывая в статическом положении. Это время, когда Луна находится на грани смены фаз и обычно считается очень тяжелым и неблагоприятным периодом в эмоциональном плане.
Когда делать прививку и делать операции?
Для проведения хирургических вмешательств и проведения прививок станут даты 5, 22, 25, 26 и 30 сентября 2021 года.
Самыми благоприятными днями для обращения к врачам за консультацией и проведения профосмотров станут 7, 11, 12, 13, 27 и 28 сентября
Когда сдавать анализы?
Наиболее благоприятными днями для сдачи анализов являются: 1, 2, 4, 5, 9, 14, 16, 17, 23, 26 и 30 сентября 2021 года. В этот период организм полон энергии и хорошо справляется с вредными бактериями.