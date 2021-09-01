Эти 5 растений нужно садить в сентябре

Опытные огородники даже в конце сезона не прекращают работы в саду. Начинающие, при этом, не знают, что можно посадить осенью. Такой вид посадки называется подзимним.
Морозостойкие культуры включают в себя
- морковь;
- чеснок;
- свеклу;
- пастернак;
- салат;
- зелень петрушки;
- лук;
- шпинат;
Если осень сухая и теплая, то необходимо дождаться стабильной температуры на 2-3 С, и только тогда сеять. В противном случае семена прорастут раньше, а ростки погибнут с наступлением первых заморозков.
Так же важно выбирать подходящие сорта для посадки, которые устойчивы к воздействию холода. Исключение составляет шпинат и салат.
Для подзимнего посева необходимо выбрать защищенное от ветра место, при этом хорошо освещенное. В качестве удобрения лучше всего вносить компост и перегной.
Семена необходимо сеять так, чтобы они набухли и не успели взойти. Иначе погибнут от заморозков.
Посевы нужно мульчировать торфом, чтобы не допустить образования корки. Также их накрывают укрывным материалом, а весной надутым полиэтиленом.