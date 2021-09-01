Эти 5 растений нужно садить в сентябре
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Эти 5 растений нужно садить в сентябре

10:20:259/1/2021Фото: pixabay.com
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Если осень сухая и теплая, то необходимо дождаться стабильной температуры на 2-3 С, и только тогда сеять. В противном случае семена прорастут раньше, а ростки погибнут с наступлением первых заморозков.

овощи, урожай
Важно выбирать подходящие сорта для посадки

Опытные огородники даже в конце сезона не прекращают работы в саду. Начинающие, при этом, не знают, что можно посадить осенью. Такой вид посадки называется подзимним.

Морозостойкие культуры включают в себя


  • морковь;
  • чеснок;
  • свеклу;
  • пастернак;
  • салат;
  • зелень петрушки;
  • лук;
  • шпинат;

Если осень сухая и теплая, то необходимо дождаться стабильной температуры на 2-3 С, и только тогда сеять. В противном случае семена прорастут раньше, а ростки погибнут с наступлением первых заморозков.

Так же важно выбирать подходящие сорта для посадки, которые устойчивы к воздействию холода. Исключение составляет шпинат и салат.

Для подзимнего посева необходимо выбрать защищенное от ветра место, при этом хорошо освещенное. В качестве удобрения лучше всего вносить компост и перегной.

Семена необходимо сеять так, чтобы они набухли и не успели взойти. Иначе погибнут от заморозков.

Посевы нужно мульчировать торфом, чтобы не допустить образования корки.  Также их накрывают укрывным материалом, а весной надутым полиэтиленом.

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