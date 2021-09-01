Будут ли заморозки в конце сентября: Прогноз погоды на осень 2021 года

По данным метеорологов погода осенью 2021 года ожидается умеренной, не отличающейся от остальных годов. Этот период будет достаточно стабильным, а первые два месяца будут теплее, чем обычно.
Так в Сибири, которая считается довольно холодным регионом, в осеннюю пору ожидается теплая погода.
Сообщается, что сентябрьские и октябрьские погодные условия будут превышать по теплу все климатические нормы на один или два градуса.
Специалисты считают, что такое потепление может задеть и зиму, что повлияет на осадки. Так с ноября по декабрь осадков виде снега может быть меньше чем обычно, а дождя наоборот - значительно больше.
При этом в Москву октябрьский холод придет раньше времени. При этом осень в Москве все-равно будет сопровождаться краткими дождями. Они будут непродолжительными и малочисленными. Таких дней будет в начале месяца, а со второй половины осени наступит солнечная пора.
Стоит отметить, что заморозки, которые приходят каждую осень, все-рано ожидаются. Они будут возникать в ночное время, а по сообщениям Гидрометцентра, придут в Сибирь уже в начале сентября.