Будут ли заморозки в конце сентября: Прогноз погоды на осень 2021 года
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Будут ли заморозки в конце сентября: Прогноз погоды на осень 2021 года

3:20:429/1/2021Фото: pixabay.com
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Сообщается, что сентябрьские и октябрьские погодные условия будут превышать по теплу все климатические нормы на один или два градуса.

Сентябрьские и октябрьские погодные условия будут превышать по теплу все климатические нормы

По данным метеорологов погода осенью 2021 года ожидается умеренной, не отличающейся от остальных годов. Этот период будет достаточно стабильным, а первые два месяца будут теплее, чем обычно.

Так в Сибири, которая считается довольно холодным регионом, в осеннюю пору ожидается теплая погода.

Сообщается, что сентябрьские и октябрьские погодные условия будут превышать по теплу все климатические нормы на один или два градуса.

Специалисты считают, что такое потепление может задеть и зиму, что повлияет на осадки. Так с ноября по декабрь осадков виде снега может быть меньше чем обычно, а дождя наоборот - значительно больше.

При этом в Москву октябрьский холод придет раньше времени. При этом осень в Москве все-равно будет сопровождаться краткими дождями. Они будут непродолжительными и малочисленными. Таких дней будет в начале месяца, а со второй половины осени наступит солнечная пора.

Стоит отметить, что заморозки, которые приходят каждую осень, все-рано ожидаются. Они будут возникать в ночное время, а по сообщениям Гидрометцентра, придут в Сибирь уже в начале сентября.

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