День осеннего равноденствия 2021: точная дата и очень важные особенности дня плюс магический ритуал
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День осеннего равноденствия 2021: точная дата и очень важные особенности дня плюс магический ритуал

2:20:379/1/2021Фото: pixabay.com
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Китайцы отмечают это время ритуалом, когда они стоят лицом на запад, зажигают белые свечи или кладут белые цветы на алтарь.

Равноденствие-это важное духовное событие, которое можно использовать

Равноденствие наступает, когда солнце находится прямо на экваторе Земли, а ось Земли не наклонена ни к солнцу, ни от него. В это время день и ночь длятся примерно одинаково, около 12 часов каждый. Во время Осеннего равноденствия солнце проходит над экватором Земли, двигаясь с севера на Юг.

Осеннее Равноденствие также известно как: Сентябрьское Равноденствие (Северное полушарие), Мартовское Равноденствие (Южное полушарие), Северное Равноденствие, Первая Точка Овна (Южное полушарие), Первая Точка Весов (Северное полушарие).

В 2021 году Осеннее равноденствие наступит для жителей Сибири 22 сентября. Это время характерно для жителей северного полушария.

Независимо от того, где вы живете, Равноденствие-это важное духовное событие, которое можно использовать, чтобы приобщиться к мудрости и энергии Матери-Земли и Вселенной.

Равноденствия случаются два раза в год, делая светлые и темные часы равными. Здесь присутствует богатая символика, которая делает этот период прекрасным временем для празднования двойственности жизни. Это хорошее время для медитации, молитв, ритуалов и подношений.

Китайцы отмечают это время ритуалом, когда они стоят лицом на запад, зажигают белые свечи или кладут белые цветы на алтарь.

Равноденствие также носит названия: Рог изобилия, Праздник Авилона, Праздник Диониса, Мабон, Ночь Охотника, Благодарение Ведьмы.

Ритуал на равноденствие

Сядьте поудобнее, закройте глаза и глубоко дышите, прислушиваясь к своему телу.

Подумайте обо всем, во что вы верите. Кому и чему вы доверяете? Наполните свое Сердце Доверием.

Подумай обо всем, что вы любите. Кого и что вы любите. Наполните свое сердце любовью.

Подумайте обо всем, за что вы благодарны.

Внесите эту сущность благодарности в свою жизнь.

За кого и за что в своей жизни вы благодарны? Наполните свое сердце удовлетворением.

Позвольте своим чувствам расти. Своими чувствами вы приводите в движение перемены.

Сознательно циркулируйте чувства любви и доверия.

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