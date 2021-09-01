День осеннего равноденствия 2021: точная дата и очень важные особенности дня плюс магический ритуал

Равноденствие наступает, когда солнце находится прямо на экваторе Земли, а ось Земли не наклонена ни к солнцу, ни от него. В это время день и ночь длятся примерно одинаково, около 12 часов каждый. Во время Осеннего равноденствия солнце проходит над экватором Земли, двигаясь с севера на Юг.
Осеннее Равноденствие также известно как: Сентябрьское Равноденствие (Северное полушарие), Мартовское Равноденствие (Южное полушарие), Северное Равноденствие, Первая Точка Овна (Южное полушарие), Первая Точка Весов (Северное полушарие).
В 2021 году Осеннее равноденствие наступит для жителей Сибири 22 сентября. Это время характерно для жителей северного полушария.
Независимо от того, где вы живете, Равноденствие-это важное духовное событие, которое можно использовать, чтобы приобщиться к мудрости и энергии Матери-Земли и Вселенной.
Равноденствия случаются два раза в год, делая светлые и темные часы равными. Здесь присутствует богатая символика, которая делает этот период прекрасным временем для празднования двойственности жизни. Это хорошее время для медитации, молитв, ритуалов и подношений.
Китайцы отмечают это время ритуалом, когда они стоят лицом на запад, зажигают белые свечи или кладут белые цветы на алтарь.
Равноденствие также носит названия: Рог изобилия, Праздник Авилона, Праздник Диониса, Мабон, Ночь Охотника, Благодарение Ведьмы.
Ритуал на равноденствие
Сядьте поудобнее, закройте глаза и глубоко дышите, прислушиваясь к своему телу.
Подумайте обо всем, во что вы верите. Кому и чему вы доверяете? Наполните свое Сердце Доверием.
Подумай обо всем, что вы любите. Кого и что вы любите. Наполните свое сердце любовью.
Подумайте обо всем, за что вы благодарны.
Внесите эту сущность благодарности в свою жизнь.
За кого и за что в своей жизни вы благодарны? Наполните свое сердце удовлетворением.
Позвольте своим чувствам расти. Своими чувствами вы приводите в движение перемены.
Сознательно циркулируйте чувства любви и доверия.