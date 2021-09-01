Назван единственный удивительный фрукт, который может лечить запор
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Назван единственный удивительный фрукт, который может лечить запор

4:30:039/1/2021,ИЗЗИ DEIBEФото: pixabay.com
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Китайское исследование 2009 года показало, что после того, как участники в течение восьми недель ели два киви в день, уровень холестерина ЛПВП повысился, а общий холестерин и триглицериды снизились.

Увеличение потребления клетчатки - лучший способ избавиться от запоров и желудочно-кишечных расстройств

Запор поражает почти 30 процентов населения, но что, если один фрукт может вылечить его?
Запор - это когда вы не опорожняете кишечник по крайней мере три раза в неделю, что верно более чем для четверти из нас. Увеличение содержания клетчатки обычно помогает при запорах , но, очевидно, очень важно и много киви. Express.co.uk побеседовал с доктором Деборой Ли из интернет-аптеки Dr Fox, чтобы узнать, как киви помогает при запоре.

Увеличение потребления клетчатки - лучший способ избавиться от запоров и желудочно-кишечных расстройств, включая кислотный рефлюкс, расстройство желудка, боли в желудке, вздутие живота и вздутие живота.

Чаще всего людям с этими симптомами советуют увеличить в рационе подорожник или пшеничные отруби, но может быть лучшее решение - киви, пишет express.co.uk.

Доктор Ли сказал: «Скромный киви имеет много преимуществ для пищеварения для всех, кто страдает желудочно-кишечными симптомами, включая запор».

Большинство экспертов считают, что изменения в питании необходимы, чтобы уменьшить огромное количество симптомов, связанных с запорами и желудочно-кишечными расстройствами.

Д-р Ли сказал: «Этого можно достичь, увеличивая количество фруктов и овощей, потребляемых каждый день.

«Однако в последнее время интерес проявился к киви, который раньше считался любопытным фруктом, используемым в китайской медицине».
Киви обладает особыми свойствами, которые предотвращают запоры.

Во-первых, клетчатка киви очень хорошо удерживает воду.

Доктор Ли сказал: «Это ускоряет прохождение пищеварительного содержимого по желудочно-кишечному тракту, что приводит к уменьшению боли в животе и смягчению стула».

Зеленый фрукт также содержит фермент, известный как актинидин, который стимулирует переваривание белков в желудке и тонком кишечнике.
Клеточные стенки киви содержат большое количество как растворимой, так и нерастворимой клетчатки, что очень полезно при запорах.

Д-р Ли объяснил: «Растворимая клетчатка ферментируется в толстом кишечнике с образованием различных жирных кислот с большой цепью, которые имеют много преимуществ для здоровья.

«Нерастворимая клетчатка вызывает выраженную задержку воды и набухает в стуле так же, как пшеничные отруби.

«Однако этот эффект наблюдается при употреблении сырых киви без обработки. «Пищевые волокна киви, по-видимому, действуют как субстрат для полезных бактерий толстой кишки, поддерживая здоровый микробиом кишечника».
Киви обладает и другими полезными для здоровья свойствами, такими как высокое содержание витамина С.

Доктор Ли отметил: «Киви SunGold содержит почти в три раза больше витамина С, чем органы и клубника.

«Витамин С жизненно важен для выработки коллагена и образования нейромедиаторов и мощного антиоксиданта.

«Высокий уровень витамина С также необходим для активации иммунной системы и может сократить количество дней болезни от простуды.

«Увеличение потребления витамина С через киви и другие источники может помочь усвоению железа».

Употребление всего лишь половины киви в день может привести к значительному увеличению уровня витамина С в плазме.

Киви также содержит высокий уровень витамина Е, фолиевой кислоты и калия. Витамин Е - мощный антиоксидант.

Доктор Ли сказал: «Хотя фолиевая кислота содержится в листовых зеленых овощах, ее уровень снижается при кипячении, поэтому употребление сырого киви является отличным естественным источником фолиевой кислоты.

«В киви мало натрия, но много калия. Было доказано, что употребление большего количества калия снижает кровяное давление ».

Насколько эффективен киви при запоре?
На сегодняшний день проведено лишь небольшое количество исследований, посвященных киви и здоровью пищеварительной системы.

Это было сделано на разных популяциях и в разных странах, что затрудняет однозначные выводы.

Однако д-р Ли подчеркнул: «Было доказано, что употребление двух киви в день улучшает консистенцию стула, увеличивает количество спонтанных испражнений в неделю и уменьшает дискомфорт в животе.

«В настоящее время проводится рандомизированное контролируемое перекрестное исследование, в котором изучается потребление киви и симптомы пищеварения».

Киви также отлично подходит для людей, соблюдающих диету с низким содержанием FODMAP, у которых может быть СРК, который может вызвать запор.

Фрукт имеет низкий гликемический индекс (ГИ), что означает, что он медленно переваривается, а также было показано, что фрукты улучшают уровень холестерина и в некоторых случаях снижают кровяное давление.

Китайское исследование 2009 года показало, что после того, как участники в течение восьми недель ели два киви в день, уровень холестерина ЛПВП повысился, а общий холестерин и триглицериды снизились.

Как есть киви
Киви - очень питательная и низкокалорийная пища.

Это натуральный, необработанный, цельный продукт, который настоятельно рекомендуется для здоровья и оптимального функционирования желудочно-кишечного тракта.

Оптимальное количество киви в день не известно, но участники клинических исследований обычно ели два в день.

Доктор Ли сказал: «Хотя традиционно киви едят очищенными от кожуры, киви SunGold с безволосой кожей можно есть целиком.

«Кожа особенно насыщена питательными веществами, и при употреблении ее целиком содержание клетчатки, витамина Е и фолиевой кислоты увеличивается на 50, 32 и 34 процента соответственно».

Но будьте осторожны! У некоторых людей аллергия на киви.

Доктор Ли предупредил: «Фермент актинин - основная причина аллергии на киви. Они варьируются от легких (например, болезненность во рту) до полномасштабной анафилаксии.

«Может быть связь с другими видами аллергии, например с аллергией на латекс».

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