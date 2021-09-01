Лжесвидетель принцессы Дианы утверждал, что видел ее после аварии в Париже

Сообщение о смерти принцессы Дианы было осложнено «ложным свидетелем», который солгал, что они видели принцессу живой после ее крушения, по словам бывшего журналиста BBC.
Принцесса Уэльская скончалась в возрасте 36 лет от травм, полученных завтра в автокатастрофе 24 года назад. Диану ехали домой из парижского ресторана около половины первого ночи с бойфрендом Доди Файедом, когда их водитель потерял контроль над автомобилем в туннеле Пон-де-л'Альма и разбился. Г-н Файед и водитель Mercedes Benz, Анри Поль, были объявлены мертвыми на месте происшествия, а телохранитель принцессы Тревор Рис-Джонс получил серьезные травмы, но выжил в аварии.
Статуя принцессы Уэльской в садах Кенсингтонского дворца была заказана и открыта в память о ней в прошлом месяце принцами ее сына Вильямом и принцем Гарри, которым на момент аварии было всего 15 и 12 лет.
Доброжелателям будет разрешено посетить статую завтра, чтобы отметить это событие, несмотря на то, что из-за пандемии она обычно доступна для публики только с выходных до воскресенья, пишет express.co.uk.
Смерть Дианы вызвала беспрецедентный всплеск эмоций в Великобритании и во всем мире.
В знак уважения к ее дому в Кенсингтонском дворце были возложены тысячи цветов, а в некоторых сообщениях утверждается, что за ее похоронами наблюдали примерно 2,5 миллиарда человек.
Бывший журналист BBC Кевин Коннолли, который был одним из первых журналистов, сделавших репортаж о месте происшествия, заявил, что «запутанный» процесс понимания состояния принцессы еще больше осложнился рассказом «ложного очевидца».
Г-н Коннолли сказал Express.co.uk : «В Париже масштабы произошедшего раскрываются очень медленно.
«Есть лжесвидетель, который усложняет картину.
«Я считаю, что звонили некоторые люди, не только BBC, но и другие радиовещательные компании, утверждая, что видели Диану после аварии.
«Ночью этот фальшивый и злонамеренный телефонный звонок, безусловно, усиливает повествование о том, что он не будет таким серьезным, как мог бы».
Г-н Коннолли добавил, что французские власти также преуменьшили серьезность ситуации.
Он сказал: «Первоначальное сообщение из наших источников в полиции и больнице:« Да, это принцесса Уэльская, да, она была ранена ».
«В ранние утренние часы нет ощущения, что она может быть смертельно ранена.
«Но затем в ночи нарастали дурные предчувствия».
Новости о смерти принцессы Уэльской медленно просачивались до репортеров и в конечном итоге были подтверждены Букингемским дворцом.
Журналист-ветеран Коннолли заявил, что его передача о смерти Дианы была самым памятным моментом в его карьере.
Он добавил: «Меня до сих пор спрашивают об этом больше, чем о любом другом событии в моей трудовой жизни.
«Я освещал крах коммунизма и падение Берлинской стены - меня очень редко спрашивают об этих вещах.
«Люди по-прежнему очарованы ею, и, кстати, этот необычный свет был погашен таким шокирующим образом, без предупреждения.
«Я думаю, мы бы запомнили ее иначе или менее травматично, если бы она умерла от какой-то болезни».