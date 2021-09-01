5 признаков дефицита витаминов на ногтях - от белых пятен до бороздок
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5 признаков дефицита витаминов на ногтях - от белых пятен до бороздок

5:30:119/1/2021,ИЗЗИ DEIBEФото: pixabay.com
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Канавки - обычная проблема для ногтей, и они могут идти в разных направлениях.

Заметили, что ваши ногти трескаются и трескаются?

Проблемы с ногтями обычно связаны с дефицитом одного или нескольких витаминов. Вот 5 признаков того, что у вас дефицит витаминов на ногтях.

У вас проблемы с ногтями? Вы, наверное, можете указать пальцем на авитаминоз . Белые пятна, трещины и бороздки - это всего лишь несколько проблем, с которыми многие из нас сталкиваются, когда дело касается ногтей, но их легко решить с помощью добавок. Express.co.uk выявил пять признаков дефицита витаминов на ногтях

Белые пятна

Вы, наверное, слышали, что белые пятна на ногтях означают, что в вашем рационе недостаточно кальция, но это неправильно.

Эти «молочные пятна» на самом деле связаны с дефицитом цинка или железа, но они могут быть результатом простого удара или удара.

Вы можете легко укрепить ногти и предотвратить появление белых пятен, если воспользуетесь витаминным дефицитом с помощью пищевых.

Расщепление

Заметили, что ваши ногти трескаются и трескаются? У вас может быть дефицит.

Одна из самых частых причин расщепления ногтей - дефицит железа.

Однако у вас также может быть дефицит любого из витаминов группы В или недостаток белка в рационе.

Хрупкий

Хрупкие ногти могут быть вызваны недостаточным количеством влаги, чрезмерным мытьем рук с мылом или чрезмерным воздействием моющих средств и агрессивных средств для ногтей.

Если у вас ломкие ногти, они могут быть фрагментированными по краям, рассыпаться и иметь желтоватый оттенок.

Если пострадали только ногти, это, вероятно, внешняя проблема.

Это также может быть вызвано железодефицитной анемией, и это также может повлиять на ногти на ногах.

Питтинг

Ямочки на ногтях - это ямочки и вмятины на ногтях.

Обычно это вызвано аллергической реакцией или проблемами с иммунной системой.

Однако это также может быть вызвано дефицитом витамина D.

Канавки

Канавки - обычная проблема для ногтей, и они могут идти в разных направлениях.

Продольные бороздки, идущие от ногтевого ложа к краю, могут сигнализировать о дефиците витамина B12.

Вы можете решить эту проблему с помощью добавок и инъекций, а также с помощью густого крема для рук.

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