5 признаков дефицита витаминов на ногтях - от белых пятен до бороздок

Проблемы с ногтями обычно связаны с дефицитом одного или нескольких витаминов. Вот 5 признаков того, что у вас дефицит витаминов на ногтях.
У вас проблемы с ногтями? Вы, наверное, можете указать пальцем на авитаминоз . Белые пятна, трещины и бороздки - это всего лишь несколько проблем, с которыми многие из нас сталкиваются, когда дело касается ногтей, но их легко решить с помощью добавок. Express.co.uk выявил пять признаков дефицита витаминов на ногтях
Белые пятнаВы, наверное, слышали, что белые пятна на ногтях означают, что в вашем рационе недостаточно кальция, но это неправильно.
Эти «молочные пятна» на самом деле связаны с дефицитом цинка или железа, но они могут быть результатом простого удара или удара.
Вы можете легко укрепить ногти и предотвратить появление белых пятен, если воспользуетесь витаминным дефицитом с помощью пищевых.
РасщеплениеЗаметили, что ваши ногти трескаются и трескаются? У вас может быть дефицит.
Одна из самых частых причин расщепления ногтей - дефицит железа.
Однако у вас также может быть дефицит любого из витаминов группы В или недостаток белка в рационе.
ХрупкийХрупкие ногти могут быть вызваны недостаточным количеством влаги, чрезмерным мытьем рук с мылом или чрезмерным воздействием моющих средств и агрессивных средств для ногтей.
Если у вас ломкие ногти, они могут быть фрагментированными по краям, рассыпаться и иметь желтоватый оттенок.
Если пострадали только ногти, это, вероятно, внешняя проблема.
Это также может быть вызвано железодефицитной анемией, и это также может повлиять на ногти на ногах.
ПиттингЯмочки на ногтях - это ямочки и вмятины на ногтях.
Обычно это вызвано аллергической реакцией или проблемами с иммунной системой.
Однако это также может быть вызвано дефицитом витамина D.
КанавкиКанавки - обычная проблема для ногтей, и они могут идти в разных направлениях.
Продольные бороздки, идущие от ногтевого ложа к краю, могут сигнализировать о дефиците витамина B12.
Вы можете решить эту проблему с помощью добавок и инъекций, а также с помощью густого крема для рук.