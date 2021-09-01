Симптомы неэффективного переваривания жира: 7 признаков

ПИЩЕВАРЕНИЕ ЖИРА является обязательным условием для нормального функционирования вашего тела, но иногда ваше тело ведет себя не так, как должно.
Слово «жир» имеет негативный оттенок, но жир является неотъемлемой частью здорового питания. Когда жир переваривается должным образом, организм способен бороться с воспалением, и в процессе он получает много влаги и питания. Польза для здоровья от употребления полезных жиров, таких как орехи и авокадо, безгранична, но эта польза для здоровья может быть потеряна, если организм не может эффективно переваривать жиры. Express.co.uk побеседовал с Лейлой Мудден, натуропатом и директором по образованию Enzymedica UK, чтобы выяснить семь признаков того, что ваше тело не переваривает жир должным образом.
Плавающие табуретыПо словам Лейлы, наиболее явным и очевидным признаком того, что человек плохо переваривает жиры, является то, что его стул начинает плавать в унитазе.
Натуропат сказал: «Стул, который плавает, имеет тенденцию оставлять жироподобное вещество на поверхности воды, имеет более бледный цвет, чем обычно, и продолжает возвращаться на поверхность после того, как вы смыетесь.
«Если вы правильно перевариваете полезные жиры, ваша пищеварительная система будет производить хорошо сформированный стул от среднего до темно-коричневого цвета с запахом.
«Случайный эпизод плавающего стула - не повод для беспокойства, но постоянно плавающий стул обычно указывает на то, что вы не перевариваете жиры, которые едите».
Изжога после едыКогда изжога связана с жиром, она возникает при употреблении жирной или жареной пищи.
Однако изжога также может быть вызвана многими вещами, такими как слишком быстрое питание, недостаточное пережевывание пищи, непереносимость пищевых продуктов или прием определенных лекарств.
Лейла сказала: «Если вы испытываете изжогу, проверьте, есть ли связь между тем, что вы едите, и началом изжоги.
«Если ваша изжога вызвана продуктами с высокой степенью обработки, которые, как правило, содержат такие ингредиенты, как рапсовое или подсолнечное масло, или жареные продукты, или естественно жирные продукты, такие как оливковое масло, у вас могут быть проблемы с перевариванием жиров».
Боль под грудной клеткойЕсли ваше тело испытывает трудности с производством ферментов, переваривающих жир, у вас может возникнуть скопление газов с незначительным воспалением.
Это может вызвать боль под правой стороной грудной клетки, которая обычно возникает через 40 минут после еды и особенно связана с употреблением жирной пищи.
Лейла посоветовала: «Постоянную и непрекращающуюся боль без видимой причины должен обследовать квалифицированный медицинский работник».
Вам удалили желчный пузырьЖелчный пузырь выделяет кислоту, которая способствует перевариванию жиров.
Лейла продолжила: «Итак, если вам удалили желчный пузырь, переваривание жира будет исключительно сложной задачей, если не невозможным, без соответствующих ферментных пищевых добавок».
Проблемы с кожейРаспространенным признаком трудностей с перевариванием жира является сухая тусклая кожа, которая легко покрывается шрамами и медленно заживает.
Кожа - это жирный, нерастворимый в воде барьер, который защищает внутреннюю часть нашего тела от внешнего мира. Чтобы действовать как эффективный барьер, он нуждается в постоянном поступлении незаменимых жирных кислот, полученных из пищевых жиров.
Они названы «незаменимыми», потому что наш организм не может их создать самостоятельно, и они должны потребляться с пищей.
У этих незаменимых жирных кислот много названий, наиболее узнаваемыми из которых являются Омега-3 и Омега-6.
Лейла сказала: «Дефицит этих питательных веществ может привести к тому, что кожа станет сухой, чешуйчатой и зудящей, а на ней легко появятся рубцы.
«Помимо незаменимых жирных кислот, важные питательные вещества для кожи, такие как витамин А и витамин Е, требуют хорошего жирового обмена, если они хотят попасть в организм.
«Жиры, которые полезны для здоровья кожи, включают полезные масла, такие как оливковое, кокосовое, льняное, авокадо и масло грецкого ореха, тогда как менее полезные масла, такие как трансжиры, содержащиеся в маргарине и обработанных пищевых продуктах, или жиры, которые нагреваются и используются для глубокой заморозки. жарка жира оказывает воспалительное действие на кожу».
НизкоэнергетичныйЧеловеческое тело создано для выработки энергии из всего, что мы едим, включая жиры.
Лейла сказала: «Если вы не едите углеводы, ваше тело будет использовать жир для выработки энергии.
«Низкая калорийность при правильном питании указывает на плохую пищеварительную способность, а если в вашем рационе много полезных жиров, у вас не должно быть легкой потери энергии».
Чувство гормонального фонаТело создает свои клетки, копируя существующие клетки, чтобы создать новые клетки.
Для этого организму необходимы жир (липиды), белок, углеводы, минералы и питательные вещества.
Например, для наращивания мышечной массы организму нужно больше белка, а для здоровых репродуктивных гормонов организму нужно больше липидов.
Гормоны, которые зависят от липидов для здорового производства, - это эстроген, тестостерон, прогестерон и активная форма витамина D.
Лейла сказала: «Если организм не может получить доступ к этим липидам, может возникнуть гормональный дисбаланс, ведущий к репродуктивным проблемам, таким как нерегулярные периоды, трудности с зачатием и ПМС у женщин, а также низкое половое влечение, потеря мышечной силы и увеличение яичек у мужчин.
«Если вы подозреваете, что у вас могут быть проблемы с перевариванием жиров, используйте добавку, содержащую липазу полного спектра, такую как Enzymedica LypoGold, которая даст вашему организму ферментную поддержку, необходимую для более эффективного переваривания жиров».