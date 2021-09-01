Старейшему из живущих в Великобритании пациенту с трансплантацией сердца исполняется 90 лет
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Старейшему из живущих в Великобритании пациенту с трансплантацией сердца исполняется 90 лет

6:30:309/1/2021,СЭМ РАССЕЛФото: PA
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Его хирург Фрэнсис Уэллс был среди тех, кто присутствовал на празднике.

Тед - самый старый из ныне живущих пациентов с трансплантацией сердца

ГРАНДАД Тед Уорнер вчера отпраздновал свое 90-летие, став старейшим выжившим пациентом после трансплантации сердца в Великобритании.

Теду, которому сделали операцию в 1990 году, в июне исполнилось 90, но он до сих пор ждал, чтобы побыть со своей семьей после того, как ограничения Covid были ослаблены. Ему по-прежнему нужно принимать восемь таблеток иммунодепрессанта в день, но он может играть в гольф и стрелять по глиняным голубям, пишет express.co.uk.

Босс компании на пенсии, который живет недалеко от Лестера и имеет троих внуков, является одним из очень немногих пациентов, перенесших трансплантацию сердца в Великобритании, которым когда-либо исполнилось 90 лет. Другие прожили дольше после операции, 37 лет - рекорд Великобритании.

Ему сказали, что ему осталось жить три недели до трансплантации в Королевской больнице Папворта в Камбсе.

Его хирург Фрэнсис Уэллс был среди тех, кто присутствовал на празднике. Они встретились впервые после операции.

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