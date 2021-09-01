Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 1 сентября 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 1 сентября 2021 в России и мире

7:40:579/1/2021Фото: piqsels
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 1 сентября 2021 года.

осень
День рождения осени отмечается 1 сентября

• День рождения осени
• День знаний
• Праздник чудотворной иконы Божией Матери Донская
• Глобальный день поиска талантов (Global Talent Acquisition Day)
• День японских дельфинов (Japan Dolphins Day)
• Всемирный день написания писем (World Letter Writing Day)
• День памяти мученика Андрея Стратилата
• Католический праздник святого Эгидия (Feast of Saint Giles)
• День благодарности рыжему коту (Ginger Cat Appreciation Day) - США
• День «Нет никакого смысла» (National No Rhyme or Reason Day) - США
• День кексов с вишней (National Cherry Popover Day) - США
• День профсоюзных действий за мир - Таджикистан
• Всемирный день мира (World Peace Day) - Германия
• День случайной доброты (Random Acts of Kindness Day) - Новая Зеландия
• Венецианский кинофестиваль (Mostra del Cinema di Venezia) - Италия
• День шахмат (American Chess Day) - США
• День посадки деревьев - Перу
• День предотвращения катастроф (Disaster Prevention Day) - Япония
• День благодарности строителям и проектировщикам (Building and Code Staff Appreciation Day) - США
• День знаний, письменности и литературы - Армения
• День независимости - Узбекистан
• День акации (Wattle Day) - Австралия
• День флага - Гондурас
• День первой женщины-телефонистки (Emma Nutt Day) - США
• День куриного мальчика (National Chicken Boy`s Day) - США
• День тофу (National Tofu Day) - Великобритания
• День республики, День государственности - Кабардино-Балкария
• День журналиста (Journalist Day) - Тайвань
• День гироса (National Gyro Day) - США
• День Конституции (Den Ustavy Slovenskej republiky) - Словакия
• День революции - Эритрея
• День ветеранов борьбы за независимость (Dzien Weterana Walk o Niepodleglosc Rzeczypospolitej Polskiej) - Польша
• День борьбы с угревой сыпью (National Acne Positivity Day) - США
• День Кирани Джеймса (Kirani Day) - Гренада
• День рождения Шрилы Прабхупады (Prabhupada Swami Birth Anniversary) - Индия
• День розового кадиллака (Pink Cadillac Day) - США
• День секретаря - Зимбабве
• Именины у Андрея, Тимофея, Николая, Агапия, Фёклы
• Фёкла Свекольница (Стратилат Тепляк)

Важные события

1492 с этого года постановлением Московского Собора начало года в Русском царстве перенесено с 1 марта на 1 сентября.
1612 первый день Московской битвы между войсками Второго народного ополчения и польско-литовской армией великого гетмана литовского Ходкевича.
1714 в Петербурге заработала созданная по распоряжению Петра I первая в России государственная публичная библиотека, ныне – Библиотека Российской академии наук.
1808 в ходе русско-шведской войны 1808–1809 гг., при Куортане произошло сражение между шведскими войсками под началом генерала Адлеркрейца и частями русской императорской армии под командованием графа Каменского.
1827 в России введён запрет принимать крестьян в высшие и средние учебные заведения.
1900 открытие Павелецкого вокзала в Москве.
1910 открылась первая в России фабрика по производству граммофонных пластинок – Апрелевский завод грампластинок.
1919 открылась первая в мире Государственная киношкола, ныне известная как Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова.
1938 в «Правде» впервые опубликован лозунг «За Родину! За Сталина!».
1953 в Москве на Ленинских горах открыто высотное здание МГУ.
1973 террорист подорвал взрывное устройство в Мавзолее Ленина. Саркофаг не пострадал, террорист и двое посетителей погибли.
1977 утверждён новый текст гимна СССР, в котором были заменены слова о Сталине.
1983 близ Сахалина сбит южнокорейский Боинг 747, на борту которого было 269 человек.
2002 руководство холдинга ВГТРК сменило название телеканала РТР на телеканал «Россия».
2012 в России вступил в силу «Закон об информации».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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