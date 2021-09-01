Какой сегодня церковный праздник 1 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 1 сентябряМученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников
Святителя Питирима, епископа Великопермского
Народные праздники
Фекла-свекольница (Андрей-тепляк)
В этот народный праздник чтут память мучеников Андрея Стратилата, Феклы, Агапия, Тимофея Газских.
К этому сроку начинается уборка свеклы. Этот овощ употребляют в пищу и используют в лечебных целях. Традиционными блюдами являются квашеная свекла и свекольные супы.
На Руси в этот день мальчиков, которым исполнилось 4 года, впервые сажали на коня.
Теплый южный вечер предвещает хороший урожай овса.
Приметы
- Какая погода в первый день сентября, такой будет и вся осень.
- Ветер, дующий в этот день с юга, обещает хороший урожай овса.
- Отлет журавлей с 1 по 5 сентября предвещает раннюю зиму.
- Теплая осень – к долгой зиме.
- Осенью серенькое утро, так жди красного денька.
Источник: my-calend