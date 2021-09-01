Какой сегодня церковный праздник 1 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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01.09
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Какой сегодня церковный праздник 1 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:319/1/2021Фото: piqsels
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Сегодня строго запрещено жаловаться на жизнь и отсутствие денег - иначе положение ухудшится еще больше.

церковь
Сегодня положено сухоядение

Православные праздники 1 сентября

Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников
Святителя Питирима, епископа Великопермского

Народные праздники

Фекла-свекольница (Андрей-тепляк)

В этот народный праздник чтут память мучеников Андрея Стратилата, Феклы, Агапия, Тимофея Газских.

К этому сроку начинается уборка свеклы. Этот овощ употребляют в пищу и используют в лечебных целях. Традиционными блюдами являются квашеная свекла и свекольные супы.

На Руси в этот день мальчиков, которым исполнилось 4 года, впервые сажали на коня.

Теплый южный вечер предвещает хороший урожай овса.

Приметы


  • Какая погода в первый день сентября, такой будет и вся осень.
  • Ветер, дующий в этот день с юга, обещает хороший урожай овса.
  • Отлет журавлей с 1 по 5 сентября предвещает раннюю зиму.
  • Теплая осень – к долгой зиме.
  • Осенью серенькое утро, так жди красного денька.

Источник: my-calend

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