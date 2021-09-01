Паралимпиада-2020: Медальный зачет мировых сборных на Играх в Токио за 31 августа
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Паралимпиада-2020: Медальный зачет мировых сборных на Играх в Токио за 31 августа

11:03:329/1/2021Фото: pixabay
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Сейчас в копилке сборной России 25 золотых, 15 серебряных и 33 бронзовых награды.

Игры продлятся до 5 сентября

На Паралимпиаде в Токио россиянин Антон Кулятин стал лучшим в беге на 1 500 метров в классе T12.

Спортсмен преодолел дистанцию за 3.54,04. Серебро досталось уроженцу Туниса Руай Жебабли (3.54,55), третьим финишировал австралиец Джарид Клиффорд (3.54,69).

Велогонщик из нашей страны Михаил Асташов взял второе золото Паралимпиады в шоссейной гонке с раздельным стартом, преодолев дистанцию в 16 км за 24 минуты 53.37 секунды.

На втором месте расположился Аарон Кит из США (24 минуты 55.40 секунды), бронзовую медаль взял немец Михаэль Тойбер 24 минуты 58.67 секунды).

До этого Асташов взял награду высшей пробы в гонке преследования на 3 000 метров.

Еще одно золото в актив россиян принес Владимир Свиридов, отметившийся в состязаниях по толканию ядра.

31-летний паралимпиец показал результат 16,67 метра, ставший мировым рекордом.

Пловцы Андрей Николаев и Валерия Шабалина также взяли по золоту Паралимпиады.

Николаев победил на дистанции 400 м кролем в классе s8, а Шабалина стала лучшей в комплексном плавании на 200 м в классе SM14.

Серебряные медали на пятидесятиметровке брассом в категории SB3 завоевала Наталья Буткова, на стометровке вольным стилем в классе S12 Дарья Пикалова также получила второе место и серебро.

В свою очередь, россиянин Евгений Швецов взял серебро в беге на 400 метров среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Третье место занял россиянин Федор Рудаков в беге на 1500 метров для слепых и слабовидящих.

Обладателем еще одной бронзы Никита Котуков в прыжках в длину.

Сейчас в копилке сборной России 25 золотых, 15 серебряных и 33 бронзовых награды. Сборная РФ с 73 медалями идет на третьем месте в общем зачете.

Лидируют в списке китайцы (59-37-32), второе место занимают британцы (29-23-28).

Медальный зачет Паралимпиады 2021 в Токио. Таблица
Медальный зачет Паралимпиады 2021 в Токио. Таблица

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