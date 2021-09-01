Прививка от ковида в России осенью 2021 года: список вакцин, показания, состав и побочные эффекты

Человечество борется с новым коронавирусом уже полтора года. Возбудитель постоянно мутирует, вызывая новые вспышки заболевания. Процесс остановится, как только большинство населения планеты окажется иммунным к коронавирусу. Для этого нужно переболеть или вакцинироваться, что значительно безопаснее.
К окончанию лета 2021-го в России успели привиться порядка 25% населения. Осенью вакцинация продолжится, чтобы достичь «победного» показателя в 60%. На выбор россиян представлены 4 отечественные вакцины, а в середине осени должна появиться и 5-я. Каждая из них имеет свои особенности, но цель одна – подготовить иммунитет к коронавирусу.
«Спутник V»
В августе 2021-го этой вакцине от Центра имени Гамалеи исполнился почти год. Неплохо изученный «Спутник» разрешают вводить беременным женщинам на поздних сроках и ВИЧ-положительным людям. С осени «Спутником» будут вакцинировать подростков, исследования на эту тему идут полным ходом.
Материал доз «Спутника» – два серотипа аденовируса, которые дополнены фрагментами коронавируса. Вводят вакцину в виде двух уколов, между которым проходит 21 день.
Побочные ощущения напоминают простуду, иногда болит и зудит место введения. Иммунитет появляется на 22-й день после второй дозы, его хватит на год-полтора. Эффективность защиты от коронавируса превышает 94%.
«Спутник Лайт»
«Лайт» представляет собой первую дозу «Спутника V». Считается лучшим выбором для повторной иммунизации через 6 месяцев после первой прививки или выздоровления от коронавируса.
Гриппоподобные «побочки» напоминают предыдущий «Спутник», но терпеть их нужно только один раз.
Иммунитет образуется через 4 недели после укола, его эффективность составит 70%. При первичной вакцинации «Лайтом», защиты должно хватить до полугода.
«Ковивак»
Вакцина от Центра имени Чумакова появилась порядка полугода назад, её исследования продлятся до конца 2021-го. В основу создания легла «классика» – убитые частицы реального коронавируса.
«Ковивак» вводят двумя инъекциями с 14-дневным промежутком. После первой дозы начинается работа с иммунитетом. Полноценной защита станет через 42 дня. Данных по эффективности пока мало, промежуточные результаты дают не меньше 85%.
Привиться «Ковиваком» в регионах можно не всегда. Производится вакцина пока только на одной площадке. Во время записи по вакцинацию по телефону, необходимо уточнить наличие «Ковивака».
«Эпиваккорона»
Центр «Вектор» Роспотребнадзора зарегистрировал эту вакцину второй в России. Она самая лёгкая в плане побочных эффектов, так как в составе нет частиц коронавируса. Все имитирующие вирус пептиды «Эпиваккороны» созданы искусственно.
Прививаться «Эпиваккороной» потребуется в два приёма. Иммунитет появится к 43-му дню после первого укола. Определить его тестом на антитела не получится: эта прививка использует другие механизмы. Разработчики утверждают об эффективности в 100% и защите длительностью в год.
«Эпиваккорона Н»
Эту вакцину Центр «Вектор» зарегистрировал буквально на днях. Торговое название – «Aurora-CoV». Её состав мало отличается от обычной «Эпиваккороны», упрощён лишь процесс производства.
Между 3-мя уколами выдерживается по 2-3 недели. Противопоказания и «побочки» совпадают с инструкцией «Эпиваккороны».
Пока что «Эпиваккороны Н» нет в обороте. Первые фазы исследований завершатся к 30-му сентября. Тогда россиянам наверняка сообщат, где и когда можно привиться 5-й вакциной.