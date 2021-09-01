Facebook закроет доступ к Instagram некоторым пользователям
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Facebook закроет доступ к Instagram некоторым пользователям

10:53:129/1/2021Фото: Инстаграм
0

Компания хочет сделать более безопасным качество обслуживания.

Войти в Инстаграм без возраста не получится

Facebook закроет доступ к социальной сети Instagram  тем пользователям, которые не укажут в профиле свою дату рождения. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

- Мы ясно дали понять, что хотим сделать больше, чтобы создать для молодых людей более безопасное качество обслуживания. Для этого нам нужно знать, сколько лет всем в Instagram, поэтому мы начали просить людей поделиться с нами своим днем рождения, если они не сделали этого ранее, - говорится в документе. - Мы начнем спрашивать вас о дне рождения, когда вы откроете Instagram. Мы покажем вам уведомление несколько раз, и если вы не указали нам свой день рождения к определенному моменту, вам нужно будет поделиться им, чтобы продолжить использование Instagram. Во-вторых, если вы видите предупреждающие экраны, размещенные в сообщениях, мы спросим вас о вашем дне рождения, прежде чем вы сможете увидеть это сообщение.

Отметим, что не все пользователи одобряют такую политику.

Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
Найден предмет, который взорвал автобус в Воронеже
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
"Кровавый кашель": актер Стеклов не выдерживает и готов сбежать
Смерть срочника в РФ: мать о последних его словах
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
инстаграмдата рожденияуказание возраста
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Одобряете нововведение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Facebook закроет доступ к Instagram некоторым пользователям
10:53:12 9/1/2021
Facebook закроет доступ к Instagram некоторым пользователям
Прививка от ковида в России осенью 2021 года: список вакцин, показания, состав и побочные эффекты
10:47:18 9/1/2021
Прививка от ковида в России осенью 2021 года: список вакцин, показания, состав и побочные эффекты
Какую вакцину от коронавируса ставить ВИЧ-больным: новые рекомендации Минздрава
10:43:04 9/1/2021
Какую вакцину от коронавируса ставить ВИЧ-больным: новые рекомендации Минздрава
Противопоказания от прививки от коронавируса: список болезней
10:41:08 9/1/2021
Противопоказания от прививки от коронавируса: список болезней
БердскПервоклассницу с колокольчиком пронес на плече выпускник 11 класса школы №1 Бердска: Как проходят линейки 1 сентября 2021
10:40:15 9/1/2021
Первоклассницу с колокольчиком пронес на плече выпускник 11 класса школы №1 Бердска: Как проходят линейки 1 сентября 2021
Можно ли работать, убираться в доме и копаться в огороде в день святого Андрея Стратилата?
10:40:14 9/1/2021
Можно ли работать, убираться в доме и копаться в огороде в день святого Андрея Стратилата?
Размер больничных по уходу за детьми вырос с 1 сентября 2021
10:37:24 9/1/2021
Размер больничных по уходу за детьми вырос с 1 сентября 2021
Что можно и категорически нельзя делать верующим в праздник Донской чудотворной иконы Божией матери 1 сентября 2021 года
10:20:55 9/1/2021
Что можно и категорически нельзя делать верующим в праздник Донской чудотворной иконы Божией матери 1 сентября 2021 года
Чайник с кипятком уронила на себя в детсаду 3-летняя девочка: Отец добился возбуждения дела спустя 7 лет после ЧП
10:09:01 9/1/2021
Чайник с кипятком уронила на себя в детсаду 3-летняя девочка: Отец добился возбуждения дела спустя 7 лет после ЧП
86-летнего пешехода насмерть сбила иномарка и скрылась с места ДТП в Новосибирске
10:00:31 9/1/2021
86-летнего пешехода насмерть сбила иномарка и скрылась с места ДТП в Новосибирске