Facebook закроет доступ к Instagram некоторым пользователям

Facebook закроет доступ к социальной сети Instagram тем пользователям, которые не укажут в профиле свою дату рождения. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
- Мы ясно дали понять, что хотим сделать больше, чтобы создать для молодых людей более безопасное качество обслуживания. Для этого нам нужно знать, сколько лет всем в Instagram, поэтому мы начали просить людей поделиться с нами своим днем рождения, если они не сделали этого ранее, - говорится в документе. - Мы начнем спрашивать вас о дне рождения, когда вы откроете Instagram. Мы покажем вам уведомление несколько раз, и если вы не указали нам свой день рождения к определенному моменту, вам нужно будет поделиться им, чтобы продолжить использование Instagram. Во-вторых, если вы видите предупреждающие экраны, размещенные в сообщениях, мы спросим вас о вашем дне рождения, прежде чем вы сможете увидеть это сообщение.
Отметим, что не все пользователи одобряют такую политику.