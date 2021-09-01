Какую вакцину от коронавируса ставить ВИЧ-больным: новые рекомендации Минздрава

В июле 2021 года эксперты Всемирной организации здравоохранения высказались по поводу вакцинации от коронавируса людей, заражённых ВИЧ. Их позиция однозначна: таких пациентов необходимо прививать в первую очередь. Это подтверждают исследования 15-ти тысяч людей с ВИЧ, подхвативших коронавирус. Им на 13% чаще требовалась госпитализация из-за тяжёлых осложнений. Плюс у инфицированных на 30% повышались риски погибнуть от коронавируса.
О неутешительных данных узнали примерно в 100 странах, в результате в 40 из них решили действовать. Российский Минздрав 24 августа внёс поправки относительно прививок для людей с ВИЧ в рекомендации по вакцинации от коронавируса. Разрешённой для этого вакциной стала самая первая и исследованная – «Спутник V».
Условия вакцинации
Главным условием введения двухкомпонентного «Спутника» ВИЧ-инфицированным стала антиретровирусная терапия, начатая не раньше, чем за 4 недели до прививки от коронавируса.
Под указанной терапией понимают приём препаратов, которые подавляют вирус в организме заражённого. При успешном результате, ВИЧ, относящийся к ретровирусам, может даже не определяться тестами. Это позволяет человеку не ощущать действия ВИЧ, жить полноценной жизнью, вступать в интимную связь и даже иметь здоровых детей.
Антиретровирусные препараты, вопреки некоторым мнениям, от коронавируса не защищают. На эту тему проводились масштабные исследования, которые показали: человек с ВИЧ всё так же уязвим для коронавируса.
Состояние людей с ВИЧ отличается в зависимости от иммунного статуса. Его определяют, измеряя концентрацию специфических лимфоцитов. Низкий их уровень – не повод отказываться от «Спутника V». Для этой вакцины иммунодефициты не являются противопоказанием. Прививка здесь не навредит, только может дать меньше защитных антител к коронавирусу.
Опыт вакцинации
Записаться и попасть на вакцинацию люди с ВИЧ могут в любом прививочном пункте – отказать им не имеют права. Эксперты «СПИД центра» говорят, что сообщать о положительном ВИЧ-статусе и вовсе не обязательно.
На конец июня 2021-го привиться от коронавируса успели больше 500 людей с ВИЧ, базирующихся в Московском областном центре СПИДа. Побочные эффекты после вакцинации у них совпадали с выявленными у людей без ВИЧ. Среди них небольшой подъём температуры, мышечные боли и дискомфорт в месте укола. Эти симптомы исчезали в течение двух дней.