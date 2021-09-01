Один человек погиб в ночном пожаре на складе стройматериалов в Новосибирске
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Один человек погиб в ночном пожаре на складе стройматериалов в Новосибирске

10:56:199/1/2021Фото: ГУ МЧС России по НСО
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Сейчас эксперты выясняют причину пожара и виновного в возгорании.

Пожар на складе начался ночью

Сегодня ночью, около половины третьего, в Ленинском районе на улице Толмачевская, 2а загорелось здание. Очевидцы сообщают, что был слышен сильный хлопок, а потом все резко загорелось.

— В 02:35 произошел пожар на складах строительных материалов, в результате которого погиб 1 человек (данные устанавливаются). На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения строение, два складских помещения и складируемый пиломатериал на территории горели открытым огнем. Общая площадь пожара составила 600 кв. м, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Когда огнеборцы прибыли на место, то выяснили, что существует угроза возгорания стоящей рядом газовой котельной и линии электропередач. Спасатели привлекли на место сотрудников ДПС для перекрытия дороги.

Причина пожара, виновное лицо и материальный ущерб устанавливаются. Отметим, что в здании, в котором произошел пожар, располагается магазин строительных материалов.

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