Двое детей скончались после ужина с роллами из кафе в Красноярском крае
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Двое детей скончались после ужина с роллами из кафе в Красноярском крае

11:17:479/1/2021Фото: pixabay
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Смертельное угощение мать принесла со своей работы.

Роллы стали причиной смерти детей

В Красноярском крае следователи разбираются в загадочной гибели двоих детей. По мнению их матери, дети погибли из-за отравления роллами, которые она принесла с работы. По словам женщины, она работает в кафе официанткой и в тот злополучный вечер она прихватила с работы порцию роллов. Дома их с удовольствием съели 6-летний сын и 4-летняя дочь. Утром они проводили мать на работу, а уже днем, 30 августа, их нашли без сознания. Отметим, что одну девочку спасти удалось, а вот двух других детей не откачали.

В районном совете депутатов изданию подтвердили факт гибели детей, уточнив, что многодетная семья живет в небольшой деревушке в часе езды от Балахты. 

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