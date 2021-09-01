Новые подробности смерти всей российской семьи после вакцинации от коронавируса: «Были на диализе»

В июле «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о семье из Краснодара, умершей после прививки от коронавируса: 26 июня Михаил и Лали Колесниковы, а также трое родственников сделали прививку от коронавируса, хотя, по некоторым данным, у супругов был медотвод. Через неделю шестиклассница Арина оказалась сиротой, потеряв маму, папу, дедушку и бабушку. История получила огласку, когда один из родителей рассказал в соцсетях про сбор средств осиротевшему ребёнку.
«Курьер. Среда. Бердск» 31 августа связался с представителем школьного совета Галиной, которая помогала в сборе средств для помощи семье Колесниковых. Она сообщила, что девочка сейчас живет с тетей, оформившей опекунство.
— Я всех подробностей не знаю, я в школьном совете. С тетей общалась только раза два, когда с ней не могли связаться. Девочка живет с тетей, — рассказала Галина.
Что говорят близкие и знакомые о семье Колесниковых, которые имея тяжёлые заболевания, привились? В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 31 августа, близкая подруга и коллега семьи Юлия рассказала, что одному из супругов этим летом планировалась операция по пересадке почки. Оба супруга много лет были на диализе, а у бабушки был сахарный диабет. Без прививки Лялю отказывались госпитализировать, поэтому семья решила пройти вакцинацию.
— Я знала эту семью много лет. Они замечательные. Ляля и Миша познакомились как раз-таки на диализе. Этим летом должна была быть операция по пересадке почки Ляле, поэтому вопрос как бы и не стоял, чтобы прививку не ставить. Они и не сопротивлялись, не жаловались, что им сказали делать «ЭпивакКорону». Я знаю, что им эту вакцину привозили, потому что в нашей больнице была только «Спутник», — говорит Юлия.
Как рассказывает Юлия, Лали и Михаил Колесниковы болели коронавирусом в начале лета и болезнь перенесли нормально.
— Они болели летом, конечно, с побочными сильными, но не умерли. Эту прививку они тщательно выбирали, советовались с другими, кто делал. Просто мне не верится, что их больше нет, это горькая утрата, — поведала Юлия.
А вот что ранее об этой ситуации говорил вирусолог Георгий Викулов.
— Может быть, вакцинация проводилась в момент инфицирования. Мы не можем говорить о влиянии вакцины, мы можем говорить о том, что это влияние заболевания. Насколько повлияла вакцинация, я думаю, станет ясно после медицинского расследования, которое всё покажет, — рассказывал учёный.
Что касается девочки, которая потеряла всю семью, то сейчас Арина живет с тетей, которая оформила над ней опеку, сестрой и братом. Она перешла в 7-ой класс.
С журналистами «Курьер. Среда. Бердск» тетя девочки общаться не захотела, сославшись на занятость. Известно, что женщина воспитывает троих детей одна.
По данным «Курьер. Среда. Бердск», Росздравнадзор проводит проверку, результаты которой пока неизвестны.