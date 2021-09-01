Банда малолеток сорвала значки с припаркованных автомобилей в микрорайоне Белокаменном Бердска. Смотрите видео
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Банда малолеток сорвала значки с припаркованных автомобилей в микрорайоне Белокаменном Бердска. Смотрите видео

2:14:029/1/2021Фото: скрин с видео
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Некоторым автомобилям предстоит серьезный ремонт.

Ребята испортили машины

Вчера ночью, 31 августа, в микрорайоне Белокаменный несколько автомобилей пострадали от рук злоумышленника. Все произошло около трех часов ночи. Молодой человек прошел по району и вырвал значки как минимум, с 10 автомобилей. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказал инвалид-колясочник Бердска Аркадий Ситников 1 сентября. Причем, некоторые из них он просто бросил на землю, а другие забрал с собой. Инцидент произошел ночью 31 августа.

Весь инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, все заняло у него всего лишь пару минут. А вот автомобили пострадали достаточно серьезно — на некоторых из них появились глубокие царапины и им теперь понадобится покраска.

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