Как экс-президент бежал из страны, рассказал посол Афганистана
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Как экс-президент бежал из страны, рассказал посол Афганистана

12:59:189/1/2021Фото: pixabay
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Афганский посол рассказал, как экс-президент бежал из страны

Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар рассказал СМИ, что президент Ашраф Гани назначил совещание с правительством в день побега из страны. Пока чиновники его ждали, он вылетел из кабульского аэропорта.

"Гани не просто сбежал, бросив на произвол судьбы своих соратников, но и прихватил бюджетные деньги, ограбив народ. Никто из его заместителей не знал, что он задумал бежать. По словам министра обороны правительства Гани (я говорил с ним вчера лично), советник Ашрафа Гани позвонил в Минобороны и сказал, что он будет там в 16.00 на совещании, они подготовились, ждали его, но именно в это время три самолета, где находился Гани и его близкие, вылетели из кабульского аэропорта", - сообщил дипломат.

По словам Мухаммада, движение "Талибан"* легко захватило власть в Афганистане из-за предательства Гани, так как он провел замену честных чиновников на неопытных, посадив их на правительственные места. Также он напомнил, что в течение 10 дней талибы захватали страну, 32 провинции и 360 районов, хотя армия страны была обучена НАТО и имела их современное оружие.

Как сменится власть в Афганистане?

В ближайшее время станет понятна форма правления, однако на переходное правительство боевики не согласны. Спустя два дня после побега из страны, президент Ашраф Гани выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрулла Салех, тоже покинувший территорию Афганистана, заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.

"Талибан"* - признанное террористической организацией запрещенная в России.

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