Как экс-президент бежал из страны, рассказал посол Афганистана

Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар рассказал СМИ, что президент Ашраф Гани назначил совещание с правительством в день побега из страны. Пока чиновники его ждали, он вылетел из кабульского аэропорта.
"Гани не просто сбежал, бросив на произвол судьбы своих соратников, но и прихватил бюджетные деньги, ограбив народ. Никто из его заместителей не знал, что он задумал бежать. По словам министра обороны правительства Гани (я говорил с ним вчера лично), советник Ашрафа Гани позвонил в Минобороны и сказал, что он будет там в 16.00 на совещании, они подготовились, ждали его, но именно в это время три самолета, где находился Гани и его близкие, вылетели из кабульского аэропорта", - сообщил дипломат.
По словам Мухаммада, движение "Талибан"* легко захватило власть в Афганистане из-за предательства Гани, так как он провел замену честных чиновников на неопытных, посадив их на правительственные места. Также он напомнил, что в течение 10 дней талибы захватали страну, 32 провинции и 360 районов, хотя армия страны была обучена НАТО и имела их современное оружие.
Как сменится власть в Афганистане?
В ближайшее время станет понятна форма правления, однако на переходное правительство боевики не согласны. Спустя два дня после побега из страны, президент Ашраф Гани выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрулла Салех, тоже покинувший территорию Афганистана, заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.
"Талибан"* - признанное террористической организацией запрещенная в России.