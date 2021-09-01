Кандидаты в депутаты Госдумы по округу №137 Бердска и Искитимского района проведут дебаты в прямом эфире канала "49"

Сегодня, 1 сентября, в 19 часов на 49 канале покажут предвыборные дебаты кандидатов в депутаты Госдумы. Участие в них примут три кандидата — Пинус, Пивоварова и Новоселов. Об этом сообщила Наталья Пинус на своей странице Вконтакте.
Также она отметила, что кандидаты по 137 округу подкачали - из 11 зарегистрированных кандидатов по округу дебатировать в прямом эфире согласились лишь трое. Руководство канала сделает ещё один тур. Примерно через неделю. Есть предварительная информация, что могут добавиться ещё двое кандидатов - от партии Роста и от Новых Людей.
Отметим, что в программе дебатов представление кандидатов, вопросы ведущего, вопросы кандидатов друг другу, вопросы телезрителей.