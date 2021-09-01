Кандидаты в депутаты Госдумы по округу №137 Бердска и Искитимского района проведут дебаты в прямом эфире канала "49"
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Кандидаты в депутаты Госдумы по округу №137 Бердска и Искитимского района проведут дебаты в прямом эфире канала "49"

12:44:459/1/2021Фото: Вконтакте Наталья Пинус
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Из 11 зарегистрированных кандидатов по округу дебатировать в прямом эфире согласились лишь трое.

Наталья Пинус примет участие в дебатах на 49 канале
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Сегодня, 1 сентября, в 19 часов на 49 канале покажут предвыборные дебаты кандидатов в депутаты Госдумы. Участие в них примут три кандидата — Пинус, Пивоварова и Новоселов. Об этом сообщила Наталья Пинус на своей странице Вконтакте.

Также она отметила, что кандидаты по 137 округу подкачали - из 11 зарегистрированных кандидатов по округу дебатировать в прямом эфире согласились лишь трое. Руководство канала сделает ещё один тур. Примерно через неделю. Есть предварительная информация, что могут добавиться ещё двое кандидатов - от партии Роста и от Новых Людей.

Отметим, что в программе дебатов представление кандидатов, вопросы ведущего, вопросы кандидатов друг другу, вопросы телезрителей.

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