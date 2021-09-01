Кражей 4-летней дочери и избиением Насти Харьковской прямо на улице Бердска заинтересовался СК
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Кражей 4-летней дочери и избиением Насти Харьковской прямо на улице Бердска заинтересовался СК

12:18:349/1/2021Фото: Предоставлено Настей Харьковской
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В настоящее время следователем производится опрос потерпевшей с целью установления полной картины произошедшего, выясняются причины и условия, способствовавшие происшествию.

Вот с такими повреждениями на лице ходила Настя Харьковская. Молодая мать желает, чтобы виновник понес наказание

СК Новосибирской области заинтересовался избиением многодетной мамы Насти Харьковской в Бердске.

- Проводится доследственная проверка по факту причинения 31 августа жительнице Бердска телесных повреждений ее бывшим супругом. В настоящее время следователем производится опрос потерпевшей с целью установления полной картины произошедшего, выясняются причины и условия, способствовавшие происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в СК 1 сентября.

В пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт, но отметили, что материалы дела направлены в СК.

Как ране сообщала редакция, вечером 31 августа примерно в 20:45 мужчина и его вооружённые приятели украли 4-летнюю дочку Насти Милану. Это произошло во дворе дома на перекрестке улиц Рериха и Комсомольской, 24. Мужчины избили молодую мать, они держали её, когда увозили девочку. Всё происходило на глазах у детей.

- Мы с детьми пошли до моей сестры помыться и подстричься, так как у нас отключили горячую воду. По пути на встречу к нам шел Харьковский. Он начал отбирать у меня дочь. Нас окружили мужчины – его приятели, они были вооружены. Они тащили меня по асфальту, я кричала, просила людей о помощи, чтобы вызвали полицию. Они пытались подойти, но те не пускали никого ко мне. Меня Харьковский душил, а Милану схватил и потащил за волосы. Всё это снимали на камеру, люди это видели. Когда меня держали, он вырвал дочь у меня из рук и направился к машине. Я вырвалась и побежала вслед за ним. Мне пнули в живот, но я даже боли не почувствовала, потому что бежала за Миланой. Он посадил её в такси, я пыталась держать дверь, но не смогла, - рассказала жительница Бердска 1 сентября.

По словам Насти, когда обидчики уехали, она наконец почувствовала тяжесть нанесенных травм и начала терять сознание. Подбежали люди, вызвали "скорую". Девушку отвезли в травматологическое отделение ЦГБ.

Муж Настиной сестры подъехал на место происшествия через 10 минут. В разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» он поделился подробностями случившегося.

- Полиция приехала сразу. А следственную группу мы прождали 2 часа. Когда они приехали, свидетелей уже не было, а полиция никого не переписала. Были очевидцы, которые снимали всё на видео. На доме тоже висит камера. Свидетели также показали машину, на которой они приехали. Дали номер той, на которой он увез ребенка. Он машину свою бросил, она до сих пор стоит там открытая. Внутри был бинокль, вещи его, бутылка водки открытая. Полиция не стала смотреть машину, так как это чужое имущество.

В полиции считают, что это семейные разборки. Хотя люди вооруженные были и в центре города избивали Настю. Нужно найти свидетелей. Сегодня у них должен быть суд по исковому заявлению по лишению родительских прав. Они официально еще не разведены. Сегодня девочка должна была давать показания о сексуальных домогательствах отца. А он её выкрал, - рассказал мужчина.

Настя добавила, что в итоге домой приехал участковый, и она написала заявление. В травмпункте зафиксировали травмы, но необходимо провести судмедэкспертизу по побоям. Сегодня она не успевает сделать это из-за суда, поэтому получит заключение в пятницу. Пока побои не будут подтверждены, полиция не заведет дело.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал, что 30-летняя многодетная мать Настя Харьковская долгое время терпела издевательства мужа. С 2016 года Сергей Харьковский, по словам Насти, неоднократно наносил ей побои, а когда женщина пыталась сбежать, то останавливал и запугивал ее

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