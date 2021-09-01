Нападение на врача: Посетитель удерживал в кабинете заместителя главврача ЦГБ Бердска Елену Голубкову. Смотрите видео с ГБР
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Нападение на врача: Посетитель удерживал в кабинете заместителя главврача ЦГБ Бердска Елену Голубкову. Смотрите видео с ГБР

12:29:199/1/2021Фото: Анастасии Солодковой
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На место незамедлительно приехала группа быстрого реагирования. Но к этому моменту буйный посетитель уже направился в кабинет в главному врачу - Алле Дробинской.

НА место ЧП выехала группа быстрого реагирования

Очередной медик ЦГБ Бердска подвергся нападению посетителя сегодня, 1 сентября. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск" на месте происшествия, жертвой пациента стала заместитель главного врача горбольницы Елена Голубкова. По данным редакции, мужчина не выпускал из кабинета врача и снимал все на видео.

На место незамедлительно приехала группа быстрого реагирования. Но к этому моменту буйный посетитель уже направился в кабинет в главному врачу ЦГБ Бердска Алле Дробинской. Подробности в ближайшее время.

Напомним, пару лет назад посетитель напал на врача-нарколога в ЦГЮ Бердска Константина Фалалеева. Оба получили уголовное наказание т- врач защищался как мог.

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