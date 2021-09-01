Несетевым аптекам разрешат продавать лекарства в интернете
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Несетевым аптекам разрешат продавать лекарства в интернете

12:38:259/1/2021Фото: pixabay
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Но для этого они должны заключить договор с интернет-агрегатором.

Несетевые аптеки будут торговать через интернет

Сегодня, 1 сентября в России вступает в силу закон, который расширяет дистанционную продажу лекарств. Несетевые аптеки смогут торговать лекарствами в интернете — они должны заключить договоры с интернет-агрегаторами и размещаться у них.

При этом, при дистанционной торговле лекарства не должны быть дороже, чем на полках аптек. А ответственность за качество препаратов и условия хранения несут аптечные организации, даже в случаях, когда средство продано через сайт партнёра и доставлено курьерской службой.

Ранее для того, чтобы торговать препаратами в интернете, аптека должна иметь сеть из минимум десяти магазинов офлайн и сайт.

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