Пенсионеры России, проверяйте счета и 10 000 рублей от Путина 2 сентября 2021

Специалисты отделения Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю сообщили, что доставка единовременной выплаты в 10 тысяч рублей будет осуществляться в том же порядке, что и пенсии - через выбранную пенсионером организацию (банк, почту или иную доставочную организацию).
2 сентября деньги поступят тем пенсионерам, пенсия которых зачисляется на счета в банках (на карту "МИР" или бескарточный счет). А вот те россияне, которые получают пенсию через "Почту России", получат единовременные выплаты вместе с пенсией.
ПФР отмечает, если пенсионер по каким-то причинам не может получить выплату в сентябре, деньги будут доставлены в следующем месяце или позже. Если же деньги вообще не поступят, то пенсионеру необходимо подать обращение в Пенсионный фонд России. Специалисты проверят наличие права на выплату и проинформируют пенсионера о результатах.
Напомним, по указу президента России, подписанному 24 августа, право на единовременную выплату имеют все пенсионеры, которые по состоянию на 31 августа 2021 года получают страховые пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Подавать заявления на выплату не нужно. Пенсионный фонд России все сделает сам.