Пенсионеры России, проверяйте счета и 10 000 рублей от Путина 2 сентября 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пенсионеры России, проверяйте счета и 10 000 рублей от Путина 2 сентября 2021

5:44:559/1/2021Фото: https://pixabay.com
0

В этот день деньги поступят тем пенсионерам, пенсия которых зачисляется на счета в банках (на карту "МИР" или бескарточный счет). А вот те россияне, которые получают пенсию через "Почту России", получат единовременные выплаты вместе с пенсией.

Как пенсионеры могут получить выплаты?

Специалисты отделения Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю сообщили, что доставка единовременной выплаты в 10 тысяч рублей будет осуществляться в том же порядке, что и пенсии - через выбранную пенсионером организацию (банк, почту или иную доставочную организацию).

2 сентября деньги поступят тем пенсионерам, пенсия которых зачисляется на счета в банках (на карту "МИР" или бескарточный счет). А вот те россияне, которые получают пенсию через "Почту России", получат единовременные выплаты вместе с пенсией.
ПФР отмечает, если пенсионер по каким-то причинам не может получить выплату в сентябре, деньги будут доставлены в следующем месяце или позже. Если же деньги вообще не поступят, то пенсионеру необходимо подать обращение в Пенсионный фонд России. Специалисты проверят наличие права на выплату и проинформируют пенсионера о результатах.

Напомним, по указу президента России, подписанному 24 августа, право на единовременную выплату имеют все пенсионеры, которые по состоянию на 31 августа 2021 года получают страховые пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Подавать заявления на выплату не нужно. Пенсионный фонд России все сделает сам.

Жена красавца Венсана Касселя сверкнула фигурой на отдыхе
Женщина узнала страшную тайну возлюбленного и выдала его полиции
Популярная блогерша Джен Ганье найдена мертвой в собственном доме
Крушение самолета в Подмосковье: почему погибли все на борту
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
День независимости: реакция Молдовы на опоздание Зеленского
пенсиивыплатыПФРПенсионный фонд России
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Эти деньги помогут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пенсионеры России, проверяйте счета и 10 000 рублей от Путина 2 сентября 2021
5:44:55 9/1/2021
Пенсионеры России, проверяйте счета и 10 000 рублей от Путина 2 сентября 2021
БердскТребуются сотрудники на постоянную и временную работу на производство, Бердск
5:44:26 9/1/2021
Требуются сотрудники на постоянную и временную работу на производство, Бердск
Ребенок погиб при пожаре в садовом товариществе
5:37:45 9/1/2021
Ребенок погиб при пожаре в садовом товариществе
БердскГрабитель ударил по голове и украл рюкзак в электричке у пассажира из Бердска
5:29:46 9/1/2021
Грабитель ударил по голове и украл рюкзак в электричке у пассажира из Бердска
Роллы исключили из причин смертельного отравления двух детей в Красноярском крае
5:23:54 9/1/2021
Роллы исключили из причин смертельного отравления двух детей в Красноярском крае
Категорические заперты 2 сентября в день пророка Самуила: какое знамение было святому и почему под его защитой все обездоленные и униженные
5:20:19 9/1/2021
Категорические заперты 2 сентября в день пророка Самуила: какое знамение было святому и почему под его защитой все обездоленные и униженные
Школьники обворовали магазин канцтоваров перед 1 сентября
5:11:11 9/1/2021
Школьники обворовали магазин канцтоваров перед 1 сентября
Еще 10 пациентов с коронавирусом скончались за сутки на 1 сентября в Новосибирской области
5:06:48 9/1/2021
Еще 10 пациентов с коронавирусом скончались за сутки на 1 сентября в Новосибирской области
1 "ы" класс появился в Краснодарском крае 1 сентября
4:57:05 9/1/2021
1 "ы" класс появился в Краснодарском крае 1 сентября
Случайно убил 5-летнюю племянницу и ее отчима 19-летний сибиряк
4:53:08 9/1/2021
Случайно убил 5-летнюю племянницу и ее отчима 19-летний сибиряк