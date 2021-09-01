Овдовевшим пенсионерам хотят платить новое пособие

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил платить пособие тем пенсионерам, которые лишились супругов. Причем, эти выплаты должны составить 50% от пенсии умерших мужа или жены.
Депутат отмечает, что на одинокого пенсионера, который утратил супруга-пенсионера, накладывается не только тяжёлая психологическая нагрузка, но и все бытовые проблемы — при ощутимом снижении финансовых возможностей.
- В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трёх лет, — говорится в тексте предложения, которое направили на имя министра труда.