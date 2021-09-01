Овдовевшим пенсионерам хотят платить новое пособие
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Овдовевшим пенсионерам хотят платить новое пособие

1:14:349/1/2021Фото: pixabay
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Его сумма составит половину от пенсии ушедшего супруга.

Вдовцам могут начать платить пособие

Депутат Госдумы Иван Сухарев  предложил платить пособие тем пенсионерам, которые лишились супругов. Причем, эти выплаты должны составить 50% от пенсии умерших мужа или жены.

Депутат отмечает, что на одинокого пенсионера, который утратил супруга-пенсионера, накладывается не только тяжёлая психологическая нагрузка, но и все бытовые проблемы — при ощутимом снижении финансовых возможностей.

- В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трёх лет, — говорится в тексте предложения, которое направили на имя министра труда.

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