Стали известны причины крушения военного самолета ИЛ-112 под Москвой

Эксперты выяснили причины катастрофы опытного военно-транспортного самолета Ил-112В, которая произошла в подмосковной Кубинке в середине августа.
- Критическую ситуацию на борту спровоцировал пожар двигателя, но в неконтролируемый боковой крен, перешедший в опрокидывание, машина ушла из-за обрыва разрушенной огнем тяги правого элерона, - сообщает Коммерсант со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
Также выяснилось, что проблемы у самолета начались с потери газодинамической устойчивости правого двигателя, после чего последовал помпаж, сопровождаемый хлопками и выбросами пламени, который, вероятнее всего, привел к частичному разрушению турбины, а ее обломки, в свою очередь, могли перебить расположенные рядом топливопроводы.
- Чтобы установить точную причину возгорания транспортника, специалистам предстоит дождаться результатов экспертиз, которые уже назначены, но, так или иначе, через несколько минут после взлета во внутренних полостях гондолы и правого крыла Ил-112В возник мощный «керосиновый» пожар, говорят эксперты.
Отметим, что огонь первыми заметили не летчики, а сотрудники аэродрома. Экипажу об этом было доложено, однако в кабине к тому моменту уже загорелось предупреждающее об опасности табло и сработала в автоматическом режиме так называемая первая очередь системы пожаротушения, после чего в гондолу был выпущен огнегасящий пенный состав из расположенного рядом с ней баллона-огнетушителя высокого давления.
Однако пенная атака прошла вхолостую, вследствие чего пилоты уже вручную активировали вторую очередь системы пожаротушения, которая тоже не достигла цели. По словам источников издания, обе системы пожаротушения самолета были ориентированы в первую очередь на двигатели, поэтому пена, сформированная из углекислоты и инертных газов, заполняла главным образом гондолу одного из них, в то время как пожар уже перекинулся во внутреннюю полость крыла.