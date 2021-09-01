12-летняя школьница забеременела от взрослого парня в Москве
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12-летняя школьница забеременела от взрослого парня в Москве

2:29:579/1/2021Фото: pixabay
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Неработающая мать не собирается отправлять ее на аборт.

Девочка на 4 неделе беременности

В Москве у 12-летней школьницы выявили беременность. Об ее интересном положении узнали в больнице, когда ее привезли туда с гнойным аппендицитом. Девочку обследовали и выявили, что она уже на 4 недели беременности. Медработники обратились в полицию по данному факту. Мать школьницы, в свою очередь, сообщила, что девочка находилась в отношениях с молодым человеком — его впоследствии отыскали и провели с ним беседу. Оказалось, что юноше уже исполнилось 18 лет, в связи с чем, вероятно, ему придется отвечать за совращение несовершеннолетней.

Отметим, что семья не собирается отправлять ребенка на аборт.

Отметим, что девочку воспитывает только мать, которая нигде не работает. Девочка в этом году была поставлена на внутренний учет. А ее мать в этом же возрасте стояла на учете из-за употребления алкоголя.

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