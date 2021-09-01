Вы хотите видеть своего ребенка успешным? Всесторонне развитым, с хорошим образованием, свободно владеющим английским языком?
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Вы хотите видеть своего ребенка успешным? Всесторонне развитым, с хорошим образованием, свободно владеющим английским языком?

2:45:529/1/2021Фото: "Курьер.Среда.Бердск"
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Школа иностранных языков "Терра Лингва" - это то, что надо!

Школа иностранных языков "Терра Лингва" - это то, что надо!

Аргументы "ЗА":


  • Школе уже 23 года!
  • Выпускники нашей школы строят успешную карьеру и активно профессионально развиваются, как в России, так и за ее пределами, благодаря хорошему знанию английского).
  • Профессиональные сферы разнообразны - от IT до международных отношений.
  • Школа использует новейшие учебные материалы ведущих методистов Великобритании. Это- гарантия того, что язык, которому мы учим - актуальный, настоящий, современный!
  • Соответствие общеевропейской шкале языковой компетенции, коммуникативно - ориентированный подход в обучении - наши выпускники свободно общаются на английском! По этой программе учится молодежь из разных стран мира.
  • Высокопрофессиональный коллектив - в школе работают как педагоги со стажем, так и молодые специалисты.
  • Многие прошли обучение в Великобритании или США, сдали Кембриджский экзамен или имеют опыт работы в международных лагерях.
  • Подготовку к ЕГЭ ведет эксперт предметной комиссии.
  • Успешные результаты наших учеников на олимпиадах, высокие баллы ЕГЭ по английскому (max 2021 г.- 99 баллов!) дали возможность талантливым бердчанам поступить на бюджет не только в университеты Сибири, но и Москвы/Санкт-Петербурга.
  • В приоритете нашей работы - качество, а не количество! Небольшие группы, уровни от начального до профессионального, индивидуальный подход. Продвижение талантливых ребят и поддержка детей, которым изучение английского языка дается с трудом.
  • Занятия с носителями языка, языковые лагеря и интенсивы, онлайн- встречи с иностранными преподавателями и студентами помогают ребятам преодолеть языковой барьер, практиковать и совершенствовать навыки устной речи)
  • БЕСПЛАТНО консультации, олимпиады, конкурсы, праздники, квесты, встречи с иностранными студентами и преподавателями и т.п.

"Терра Лингва"- это не кружок и не клуб, а образовательная организация  с лицензией.  Наши выпускники получают документ о дополнительном образовании, университеты дают дополнительные баллы за индивидуальные достижения, родители могут оформить налоговый вычет за обучение.

Выбор огромный и Вы не можете определиться, в какую школу записать своего ребенка? Ответ очевиден - школа должна быть надежной,  обучение- качественным, программа- актуальной и востребованной , а педагоги - любящими свое дело профессионалами).

В Бердске можно получить прекрасное образование, в том числе лингвистическое. Главное, правильно выбрать школу и педагога!
"Терра Лингва"- школа, проверенная временем. С нетерпением ждем наших старых учеников и готовы к встрече с новыми!!!

Выберите удобную учебную площадку:
ул. Красная Сибирь, 138
ул. Красная Сибирь, 103
ул. Первомайская, 19 а
ул. Ленина, 42/1
ул. Ленина, 126

Тел.администратора:
+7 952 925 3880 (микрорайон)
+7 952 929 8991 (центр)

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