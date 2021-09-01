Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирских школьников с Днём знаний

Губернатор отметил, что эта школа была открыта в 2013 году и уже показала хорошие результаты.
«Среди учителей больше половины – учителя высшей категории. И ребята показывают результат – в прошедшем учебном году 10 учеников закончили школу с золотой медалью. Этот новый учебный год для школы тоже очень важен – в следующем году выпускники девятых классов, именно те ребята, которые поступали в самый первый класс открывшейся несколько лет назад школы, будут принимать решение о дальнейшей судьбе, дальнейшей учёбе».
При посещении школы Андрей Травников подчеркнул, что сегодня наблюдается быстро растущий интерес к профессиональному и дополнительному образованию у школьников и их родителей. «У ребят уже сегодня есть интерес к освоению профессий. В ответ на этот запрос мы организуем различные форматы получения специальностей, в том числе и на базах школ. В частности, это хорошо известный формат УПК – учебно-производственного комбината, который сегодня использует одна из школ Советского района. Школьники получают специальность вместе с аттестатом о среднем образовании. Это – жизненное самоопределение, саморазвитие, формирование личности, готовой к самостоятельной жизни. Этот опыт мы будем применять и на базе других школ.
Что касается проблемы школьных мест – всем понятно, что и сегодняшнего объёма строительства школ не хватает на то, чтобы закрыть дефицит мест в быстрорастущих микрорайонах. Для решения этой остросоциальной проблемы темпы надо увеличить двукратно. Правительство Новосибирской области старается участвовать во всех профильных программах, привлекать ресурсы федерального бюджета. В этом году мы активно стартуем в новой программе, которую реализует Правительство РФ совместно со Внешэкономбанком. Это программа строительства школ на условиях концессии. Таким образом, на территории Новосибирской области будут реализовываться сразу две федеральные программы: строительство по госзаказу в рамках нацпроекта, и вторая – строительство совместно с ВЭБ. Это позволит нам уже в следующем году вдвое увеличить число вводимых школ по сравнению с нынешними темпами», – пояснил Андрей Травников.