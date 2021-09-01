Афганистан находится на пороге гуманитарной катастрофы, сообщили в ООН
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Афганистан находится на пороге гуманитарной катастрофы, сообщили в ООН

2:38:279/1/2021Фото: скрин с видео
0

Миллионы жителей стали беженцами и столкнулись с голодом.

Гуманитарная катастрофа грозит Афганистану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш  предупредило о том, что на Афганистан надвигается гуманитарная катастрофа после вывода американских войск и призвал международное сообщество оказать помощь , чтобы поддержать его население. Гутерриш сказал, что афганцы живут под «угрозой полного краха основных услуг» на фоне захвата страны талибами. Он добавил, что выживание «почти половина» населения Афганистана зависит от гуманитарной помощи.

Предупреждение ООН последовало за выводом последних американских войск из Афганистана в понедельник. Госсекретарь Тони Блинкен в своем выступлении ранее на этой неделе указал на тяжелые условия, в которых находится афганский народ, отметив, что «миллионы» стали мигрантами и столкнулись с голодом.

Блинкен заявил, что США готовы к оказанию гуманитарной помощи афганскому народу. Он добавил, что администрация Байдена предпримет шаги для обеспечения того, чтобы помощь «не проходила через правительство», контролируемое талибами, а скорее через структуры ООН и неправительственные организации.

"Кровавый кашель": актер Стеклов не выдерживает и готов сбежать
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
Мужчины и женщины этих знаков зодиака самые неверные
Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Чем мясной бульон может быть опасным для здоровья
В ГД сказали, кто в МВД прикрывал главу ГИБДД Ставрополья
19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
афганистанбеженцыгуманитарная катастрофа
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поможет ли Россия Афганистану?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

12-летняя школьница забеременела от взрослого парня в Москве
2:29:57 9/1/2021
12-летняя школьница забеременела от взрослого парня в Москве
Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирских школьников с Днём знаний
2:28:48 9/1/2021
Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирских школьников с Днём знаний
День осеннего равноденствия 2021: точная дата и очень важные особенности дня плюс магический ритуал
2:20:37 9/1/2021
День осеннего равноденствия 2021: точная дата и очень важные особенности дня плюс магический ритуал
БердскБанда малолеток сорвала значки с припаркованных автомобилей в микрорайоне Белокаменном Бердска. Смотрите видео
2:14:02 9/1/2021
Банда малолеток сорвала значки с припаркованных автомобилей в микрорайоне Белокаменном Бердска. Смотрите видео
Стали известны причины крушения военного самолета ИЛ-112 под Москвой
2:01:24 9/1/2021
Стали известны причины крушения военного самолета ИЛ-112 под Москвой
15 плит ЛДСП насмерть задавили работника мебельного цеха в Новосибирске
1:40:14 9/1/2021
15 плит ЛДСП насмерть задавили работника мебельного цеха в Новосибирске
Бердск«Спидометр замер на 200 км/час»: Водитель Audi 26 лет Андрей Шушаков влетел в Subaru и мгновенно погиб. Педагог медколледжа Светлана Казакова в реанимации
1:33:19 9/1/2021
«Спидометр замер на 200 км/час»: Водитель Audi 26 лет Андрей Шушаков влетел в Subaru и мгновенно погиб. Педагог медколледжа Светлана Казакова в реанимации
Список канцелярии в школу
1:20:21 9/1/2021
Список канцелярии в школу
Овдовевшим пенсионерам хотят платить новое пособие
1:14:34 9/1/2021
Овдовевшим пенсионерам хотят платить новое пособие
Как экс-президент бежал из страны, рассказал посол Афганистана
12:59:18 9/1/2021
Как экс-президент бежал из страны, рассказал посол Афганистана