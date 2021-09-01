Афганистан находится на пороге гуманитарной катастрофы, сообщили в ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредило о том, что на Афганистан надвигается гуманитарная катастрофа после вывода американских войск и призвал международное сообщество оказать помощь , чтобы поддержать его население. Гутерриш сказал, что афганцы живут под «угрозой полного краха основных услуг» на фоне захвата страны талибами. Он добавил, что выживание «почти половина» населения Афганистана зависит от гуманитарной помощи.
Предупреждение ООН последовало за выводом последних американских войск из Афганистана в понедельник. Госсекретарь Тони Блинкен в своем выступлении ранее на этой неделе указал на тяжелые условия, в которых находится афганский народ, отметив, что «миллионы» стали мигрантами и столкнулись с голодом.
Блинкен заявил, что США готовы к оказанию гуманитарной помощи афганскому народу. Он добавил, что администрация Байдена предпримет шаги для обеспечения того, чтобы помощь «не проходила через правительство», контролируемое талибами, а скорее через структуры ООН и неправительственные организации.