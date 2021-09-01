Компания «ПрофМастер» предлагает аренду строительного леса, бытовок и опалубки

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Компания, располагающая одними из крупнейших складских запасов строительных лесов высокого качества, готова сыграть центральную роль в создании проектов гражданского строительства на этой стороне планеты. Как только они получат конструктивные чертежи вашего проекта, будь то опоры моста, концы опор или любой другой тип балки, их команда предоставит вам соответствующее решение чертежей опалубки.
Компания «ПрофМастер» – проектирует и производит опалубку, которая имеет преимущества точной конструкции. Выбирайте их за хорошее качество и высокую эффективность.
Оборудование для опалубки также поддерживает огромный запас обычных опалубочных плит, швеллеров (c-образного сечения) и телескопических стоек различных размеров, чтобы контролировать расходы на строительство в проектах, где требуется выполнить обширное бетонирование перекрытий.
В более высоких конструкциях, таких как стены, резервуары и плотины, в которых используются подъемные опалубки, кронштейн является основной частью систем такого типа. При одностороннем возвышении кронштейн выдерживает все давление веса опалубки, бетона и рабочих и в зависимости от характеристик фермы передает эти силы вертикально на внутренние анкерные болты бетонной стены из предыдущего этапа. Кронштейн можно использовать на любой высоте, и больше не требуются строительные леса для передачи силы тяжести на землю. Благодаря этому преимуществу кронштейн для монтажа высоких конструкций высоко ценится по сравнению с другими как в финансовом, так и
в эксплуатационном плане. Кронштейн обеспечивает временное и одновременно устойчивое основание для установки опалубки; он также обеспечивает необходимое пространство для сборки и выпрямления по вертикали. Крепление кронштейна к бетонной конструкции осуществляется болтом или анкерным болтом. После каждого этапа заливки бетона кронштейн поднимается выше самостоятельно или с опалубкой.