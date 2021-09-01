Почему мать позволила насиловать всем селом 6-летнюю дочь и била ее молотком: Соседка рассказала новые подробности жесткости наркоманки
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему мать позволила насиловать всем селом 6-летнюю дочь и била ее молотком: Соседка рассказала новые подробности жесткости наркоманки

3:55:539/1/2021,Дарья КостинаФото: Фонд #НеМолчиkz
0

Сейчас девушке предстоит несколько сложный операций на руки, позвоночник, лицо.

Мать жёстко издевалась над дочкой

Оксана Лосева — соседка семьи Ивановых из Казахстана, где мать издевалась долгие годы над средней дочерью Дианой. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» рассказывали о девочке Диане из села в Казахстане, которую родная мать била, истязала и продавала. При этом, у Анны (матери Дианы) были ещё две дочери, которые издевательствам не подвергались.

Оксана Лосева рассказала в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 1 сентября, новые и ужасающие подробности истории истязания ребёнка 10-летней давности. Оксана уже давно не проживает по соседку

— Я бывшая соседка. Получается,  мы там жили когда, Анна забрала ее только из детского дома. На то время Анна родила третью дочь Софию! При нас такого не наблюдали, все эти страшные избиения Дианы, видимо, произошли после нашего переезда. Но когда мы там жили, видно было, что отношения к двум детям было лучше, нежели к Диане! Всегда Анна и старшая дочь Оксана были рядом с Дианой, одна она во дворе не гуляла, — рассказывает бывшая соседка семьи Ивановых 1 сентября.

А потом, по словам женщины, Диану перестали выводить на улицу. Оксана часто спрашивала дочек или саму Анну о том, где средняя дочь, но ответа никогда не получала. Позже выяснилось, что Диану мать держала в запрети.

— Девочки или мать всегда отвечали, что Диана делает уроки или учит стихи. В общем, долго ее не было. Когда узнала, что Анна избивала Диану, просто в шоке сидела. Не могу поверить, как так можно поступить со своим ребёнком. Разница по отношению к детям чувствовалась всегда. Видно было, что ребёнок запуганный был. Она сначала подходить ко всем пыталась, потом перестала, — делится женщина.

О семье Оксана Лосева рассказала не очень много. По словам женщины, мать Дианы одна воспитывала трёх дочек. На жизнь зарабатывала тем, что делала людям ремонт.

— Анна жила бедненько, жила в бывшем общежитии. Одна содержала троих детей. Зарабатывала ремонтом квартир. Вообще, ей всегда соседи помогали и продуктами, и деньгами старались. Откуда в ней столько жестокости к родному ребёнку, я не понимаю, — рассказывает Оксана.

Напомним, Анну Иванову — мать Дианы, посадили в 2019 году. На суде женщина свою вину отрицала. Сейчас Диане 17 лет, девочка из-за травм, нанесённых матерью и бабушкой, не ходит в школу. Сейчас девушке предстоит несколько сложный операций на руки, позвоночник, лицо. Заботиться о девушке не опекун — Надежда Барсукова, которая недавно стала мамой в четвёртый раз. Подробнее историю Дианы можно прочитать здесь.

"Стреляли даже по трупам": как американцы уходили из Афганистана
Китай выбрал новую жертву для репрессий
Экс-депутат Госдумы Ненашев внезапно умер в фитнес-клубе Москвы
Уже 17: почему "Ашан" массово закрывает свои магазины в РФ
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Россиянки потерялись в лесу РФ: их нашли неделю спустя
Об отказе Байдена Зеленскому узнал весь мир
Супруги из Москвы бесследно исчезли: что произошло
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
посадилиизбивала детейБила мать
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что могло побудить многодетную мать избивать одну из дочерей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему мать позволила насиловать всем селом 6-летнюю дочь и била ее молотком: Соседка рассказала новые подробности жесткости наркоманки
3:55:53 9/1/2021
Почему мать позволила насиловать всем селом 6-летнюю дочь и била ее молотком: Соседка рассказала новые подробности жесткости наркоманки
Отец Бритни Спирс требует с нее $2 млн за отказ от опеки
3:46:11 9/1/2021
Отец Бритни Спирс требует с нее $2 млн за отказ от опеки
Будут ли заморозки в конце сентября: Прогноз погоды на осень 2021 года
3:20:42 9/1/2021
Будут ли заморозки в конце сентября: Прогноз погоды на осень 2021 года
Пропавших девять дней назад россиянок на Сахалине нашли
3:11:34 9/1/2021
Пропавших девять дней назад россиянок на Сахалине нашли
Сбербанк начнет выдавать ипотеку 18-летним россиянам
3:02:00 9/1/2021
Сбербанк начнет выдавать ипотеку 18-летним россиянам
БердскПротивопоказания к прививке: кому категорически запрещено и кому обязательно нужно поставить вакцину против гриппа после вакцинации от коронавируса - врач-иммунолог ЦГБ Бердска
2:49:26 9/1/2021
Противопоказания к прививке: кому категорически запрещено и кому обязательно нужно поставить вакцину против гриппа после вакцинации от коронавируса - врач-иммунолог ЦГБ Бердска
БердскВы хотите видеть своего ребенка успешным? Всесторонне развитым, с хорошим образованием, свободно владеющим английским языком?
2:45:52 9/1/2021
Вы хотите видеть своего ребенка успешным? Всесторонне развитым, с хорошим образованием, свободно владеющим английским языком?
Афганистан находится на пороге гуманитарной катастрофы, сообщили в ООН
2:38:27 9/1/2021
Афганистан находится на пороге гуманитарной катастрофы, сообщили в ООН
12-летняя школьница забеременела от взрослого парня в Москве
2:29:57 9/1/2021
12-летняя школьница забеременела от взрослого парня в Москве
Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирских школьников с Днём знаний
2:28:48 9/1/2021
Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирских школьников с Днём знаний