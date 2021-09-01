Почему мать позволила насиловать всем селом 6-летнюю дочь и била ее молотком: Соседка рассказала новые подробности жесткости наркоманки

Оксана Лосева — соседка семьи Ивановых из Казахстана, где мать издевалась долгие годы над средней дочерью Дианой. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» рассказывали о девочке Диане из села в Казахстане, которую родная мать била, истязала и продавала. При этом, у Анны (матери Дианы) были ещё две дочери, которые издевательствам не подвергались.
Оксана Лосева рассказала в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 1 сентября, новые и ужасающие подробности истории истязания ребёнка 10-летней давности. Оксана уже давно не проживает по соседку
— Я бывшая соседка. Получается, мы там жили когда, Анна забрала ее только из детского дома. На то время Анна родила третью дочь Софию! При нас такого не наблюдали, все эти страшные избиения Дианы, видимо, произошли после нашего переезда. Но когда мы там жили, видно было, что отношения к двум детям было лучше, нежели к Диане! Всегда Анна и старшая дочь Оксана были рядом с Дианой, одна она во дворе не гуляла, — рассказывает бывшая соседка семьи Ивановых 1 сентября.
А потом, по словам женщины, Диану перестали выводить на улицу. Оксана часто спрашивала дочек или саму Анну о том, где средняя дочь, но ответа никогда не получала. Позже выяснилось, что Диану мать держала в запрети.
— Девочки или мать всегда отвечали, что Диана делает уроки или учит стихи. В общем, долго ее не было. Когда узнала, что Анна избивала Диану, просто в шоке сидела. Не могу поверить, как так можно поступить со своим ребёнком. Разница по отношению к детям чувствовалась всегда. Видно было, что ребёнок запуганный был. Она сначала подходить ко всем пыталась, потом перестала, — делится женщина.
О семье Оксана Лосева рассказала не очень много. По словам женщины, мать Дианы одна воспитывала трёх дочек. На жизнь зарабатывала тем, что делала людям ремонт.
— Анна жила бедненько, жила в бывшем общежитии. Одна содержала троих детей. Зарабатывала ремонтом квартир. Вообще, ей всегда соседи помогали и продуктами, и деньгами старались. Откуда в ней столько жестокости к родному ребёнку, я не понимаю, — рассказывает Оксана.
Напомним, Анну Иванову — мать Дианы, посадили в 2019 году. На суде женщина свою вину отрицала. Сейчас Диане 17 лет, девочка из-за травм, нанесённых матерью и бабушкой, не ходит в школу. Сейчас девушке предстоит несколько сложный операций на руки, позвоночник, лицо. Заботиться о девушке не опекун — Надежда Барсукова, которая недавно стала мамой в четвёртый раз. Подробнее историю Дианы можно прочитать здесь.