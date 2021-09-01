Путин поздравил школьников России с 1 сентября 2021
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Путин поздравил школьников России с 1 сентября 2021

4:02:429/1/2021Фото: Кремлин.ру
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"Хочу поздравить вас, всех школьников, всех студентов, всех преподавателей, учителей с замечательным праздником: с новым годом! С новым учебным годом!» — заявил Путин.

Ученики начали новый учебный год

1 сентября Владимир Путин поздравил школьников на встрече с победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан».

"Хочу поздравить вас, всех школьников, всех студентов, всех преподавателей, учителей с замечательным праздником: с новым годом! С новым учебным годом!» — заявил Путин.

«У нас ведь один из самых любимых праздников в стране — это вот Рождество и Новый год. Но и 1 сентября — это ведь тоже новый год, новый учебный год. И прежде всего хочу, конечно, поздравить малышей, первоклашек, которые впервые пойдут в школу. Их, их родителей, мам, бабушек, воспитателей», — отметил он

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