Путин поздравил школьников России с 1 сентября 2021

1 сентября Владимир Путин поздравил школьников на встрече с победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан».
"Хочу поздравить вас, всех школьников, всех студентов, всех преподавателей, учителей с замечательным праздником: с новым годом! С новым учебным годом!» — заявил Путин.
«У нас ведь один из самых любимых праздников в стране — это вот Рождество и Новый год. Но и 1 сентября — это ведь тоже новый год, новый учебный год. И прежде всего хочу, конечно, поздравить малышей, первоклашек, которые впервые пойдут в школу. Их, их родителей, мам, бабушек, воспитателей», — отметил он