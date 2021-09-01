Владимир Путин заявил о нулевом результате Америки в Афганистане

Сегодня, 1 сентября, президент России Владимир Путин заявил о том, что войска США находились в Афганистане почти 20 лет, но это не принесло никакого результата, а лишь горе и страдания.
- Результат — одни трагедии, одни потери — и для тех, кто это делал... и тем более — для тех людей, которые живут в Афганистане, - отметил он.
30 августа США полностью завершили свое военное присутствие в Афганистане. Представитель талибов Забиулла Муджахид в тот же день заявил, что с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независимым. Он также назвал уход США поражением в продолжавшейся 20 лет войне, но отметил желание талибов выстроить хорошие отношения с Вашингтоном.