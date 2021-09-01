Владимир Путин заявил о нулевом результате Америки в Афганистане
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Владимир Путин заявил о нулевом результате Америки в Афганистане

3:57:169/1/2021Фото: Кремлин
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По его мнению, 20 летнее присутствие войск США в стране привело только к трагедиям.

Путин не оценил результаты США в Афганистане

Сегодня, 1 сентября, президент России Владимир Путин заявил о том, что войска США находились в Афганистане почти 20 лет, но это не принесло никакого результата, а лишь горе и страдания.

- Результат — одни трагедии, одни потери — и для тех, кто это делал... и тем более — для тех людей, которые живут в Афганистане, - отметил он.

30 августа США полностью завершили свое военное присутствие в Афганистане. Представитель талибов Забиулла Муджахид в тот же день заявил, что с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независимым. Он также назвал уход США поражением в продолжавшейся 20 лет войне, но отметил желание талибов выстроить хорошие отношения с Вашингтоном.

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