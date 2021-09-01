Отец Бритни Спирс требует с нее $2 млн за отказ от опеки
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Отец Бритни Спирс требует с нее $2 млн за отказ от опеки

3:46:119/1/2021Фото: Мэш
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Он хочет покрыть долги и рассчитаться с издержками.

Отец Бритни Спирс требует денег с дочери

Накануне стало известно, то отец Бритни Спирс требует со своей дочери два миллиона рублей за отказ от опеки.

Напомним, недавно суд решил, что 39-летняя певица модет жить самостоятельно, без опеки любимого папы. Но получилось, что папа остался без средств к существованию. Поэтому, он решил подзаработать и покрыть расходы. Два миллиона ему нужны чтобы погасить судебные издержки и расплатиться с компанией Tri Star, сотрудничавшей с певицей.

Певица попала под юридически оформленную опеку своего отца в 2008 году — после того, как у нее произошел нервный срыв на почве отказа добровольно передать детей своему бывшему мужу Кевину Федерлейну. Подробные условия опекунства Спирса над дочерью держались в тайне. Из документов, которые юристы передавали в суд, известно, что он мог запретить дочери выходить из дома и ограничивать круг ее контактов. Также мужчина контролировал финансы Спирс и мог говорить с врачами от ее имени. Адвокат Эндрю Уоллет помогал с опекунством до 2019 года без права распоряжаться деньгами артистки. С 2019-го Спирс являлся единоличным опекуном дочери.

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