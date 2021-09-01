Подробности нападения на врача в Бердске: Буйный посетитель закрыл завотделением «скорой» в кабинете
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Подробности нападения на врача в Бердске: Буйный посетитель закрыл завотделением «скорой» в кабинете

4:13:399/1/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Полиция проверяет обстоятельства конфликта. Агрессивный посетитель ретировался до появления стражей порядка. Усмирять посетителей — не в компетенции врачей, заявили в ЦГБ.

Окна кабинета Елены Голубковой - крайние справа на втором этаже

«Курьер. Среда. Бердск» стали известны подробности нападения на заместителя главврача Бердской ЦГБ. Напомним, инцидент произошел около полудня 1 сентября.

В кабинет поликлиники №1 на втором этаже зашел буйный посетитель. В это время в кабинете находилась заведующая отделением скорой помощи Елена Голубкова. Неизвестный не выпускал врача из кабинета, снимая происходящее на видео. Об этом «Курьер. Среда. Бердск»сообщили очевидцы происшествия, которые стояли в коридоре в ожидании оформления больничного листа. По их словам, агрессивный посетитель говорил на повышенных тонах.

После того, как Голубкова обратилась в полицию, неизвестный ретировался. В ее кабинет оперативно прибыли сотрудники полиции в боевом обмундировании. Им завотделением скорой помощи пояснила, что посетитель уже ушел. Он сказал ей, что пойдет искать правды в главврачу Бердской горбольницы Алле Дробинской. Полицейские находились в кабинете с Голубковой около часа. Вероятно, опрашивали потерпевшую и составляли протокол.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», до Дробинской буйный посетитель, вероятно, не дошел. Хотя об инциденте руководителя бердского здравоохранения доложили. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал пресс-секретарь Бердской ЦГБ Аркадий Ефимович.

- Его не было у Дробинской. Было некорректное поведение гражданина, в следствие чего была вызвана полиция. Нападения никакого не было. Агрессивный мужчина сам ретировался. Полиция его не застала, - прокомментировал ситуацию «Курьер. Среда. Бердск» Ефимович.

По его словам, к сожалению, бывают граждане, которые порой ведут себя, выходя за рамки нормального человеческого поведения.
- Естественно, не в компетенции врачей усмирять их, - сообщил Ефимович, отметив, что сегодняшний инцидент не из ряда случая с нападением супруга пациентки на начмеда Надежду Шахатову, когда врачу сломали руку. - Елена Петровна, слава богу, не пострадала.

Почему агрессивный бердчанин пришел именно к заведующей отделением скорой помощи, пока неизвестно. Но полиция начала проверку по факту инцидента в бердской взрослой поликлинике.

- 1 сентября в 11.56 в полицию поступило сообщение о конфликте на территории медицинского учреждения. В настоящее время участковым уполномоченным полиции по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в среду «Курьер. Среда. Бердск» в управлении МВД по Новосибирской области.

Не исключено, что конфликт устроил один из горожан, кто постоянно жалуется на горбольницу в целом и мытье машин отделения скорой помощи в частности. Напомним, что местный активист обращал внимание в том числе регионального минздрава на то, на возле поликлиники незаконно моют не только машины с красным крестом, но и частные.

- Была проведена проверка. Все делается в рамках установленных норм, - рассказал пресс-секретарь Бердской ЦГБ.

Напомним, пару лет назад посетитель напал на врача-нарколога в ЦГБ Бердска Константина Фалалеева. Оба получили уголовное наказание - врач защищался, как мог.

В поликлинике до сих пор стоит запах гари от возгорания электрокабеля, которое произошло 27 августа. После ремонт и проветривания медучреждение открылось 30 августа. Три дня пациенты ходили за помощью в поликлинику на ул. Пушкина, 174.

До какого возраста нельзя детям давать смартфоны
Медицинские препараты, которые запрещено принимать после COVID
Алибасов откровенно рассказал о прошлом Бузовой
"Кровавый кашель": актер Стеклов не выдерживает и готов сбежать
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Пьяный депутат из КПРФ убил инвалида и уснул рядом
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
напал на врачаинцидентконфликтпроводится проверкабуйныйБердская ЦГБЕлена ГолубковаАркадий Ефимович
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Люди вымещают злобу на врачах?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПодробности нападения на врача в Бердске: Буйный посетитель закрыл завотделением «скорой» в кабинете
4:13:39 9/1/2021
Подробности нападения на врача в Бердске: Буйный посетитель закрыл завотделением «скорой» в кабинете
Путин поздравил школьников России с 1 сентября 2021
4:02:42 9/1/2021
Путин поздравил школьников России с 1 сентября 2021
Владимир Путин заявил о нулевом результате Америки в Афганистане
3:57:16 9/1/2021
Владимир Путин заявил о нулевом результате Америки в Афганистане
Почему мать позволила насиловать всем селом 6-летнюю дочь и била ее молотком: Соседка рассказала новые подробности жесткости наркоманки
3:55:53 9/1/2021
Почему мать позволила насиловать всем селом 6-летнюю дочь и била ее молотком: Соседка рассказала новые подробности жесткости наркоманки
Отец Бритни Спирс требует с нее $2 млн за отказ от опеки
3:46:11 9/1/2021
Отец Бритни Спирс требует с нее $2 млн за отказ от опеки
Будут ли заморозки в конце сентября: Прогноз погоды на осень 2021 года
3:20:42 9/1/2021
Будут ли заморозки в конце сентября: Прогноз погоды на осень 2021 года
Пропавших девять дней назад россиянок на Сахалине нашли
3:11:34 9/1/2021
Пропавших девять дней назад россиянок на Сахалине нашли
Сбербанк начнет выдавать ипотеку 18-летним россиянам
3:02:00 9/1/2021
Сбербанк начнет выдавать ипотеку 18-летним россиянам
БердскПротивопоказания к прививке: кому категорически запрещено и кому обязательно нужно поставить вакцину против гриппа после вакцинации от коронавируса - врач-иммунолог ЦГБ Бердска
2:49:26 9/1/2021
Противопоказания к прививке: кому категорически запрещено и кому обязательно нужно поставить вакцину против гриппа после вакцинации от коронавируса - врач-иммунолог ЦГБ Бердска
БердскВы хотите видеть своего ребенка успешным? Всесторонне развитым, с хорошим образованием, свободно владеющим английским языком?
2:45:52 9/1/2021
Вы хотите видеть своего ребенка успешным? Всесторонне развитым, с хорошим образованием, свободно владеющим английским языком?