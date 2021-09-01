Подробности нападения на врача в Бердске: Буйный посетитель закрыл завотделением «скорой» в кабинете

«Курьер. Среда. Бердск» стали известны подробности нападения на заместителя главврача Бердской ЦГБ. Напомним, инцидент произошел около полудня 1 сентября.
В кабинет поликлиники №1 на втором этаже зашел буйный посетитель. В это время в кабинете находилась заведующая отделением скорой помощи Елена Голубкова. Неизвестный не выпускал врача из кабинета, снимая происходящее на видео. Об этом «Курьер. Среда. Бердск»сообщили очевидцы происшествия, которые стояли в коридоре в ожидании оформления больничного листа. По их словам, агрессивный посетитель говорил на повышенных тонах.
После того, как Голубкова обратилась в полицию, неизвестный ретировался. В ее кабинет оперативно прибыли сотрудники полиции в боевом обмундировании. Им завотделением скорой помощи пояснила, что посетитель уже ушел. Он сказал ей, что пойдет искать правды в главврачу Бердской горбольницы Алле Дробинской. Полицейские находились в кабинете с Голубковой около часа. Вероятно, опрашивали потерпевшую и составляли протокол.
Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», до Дробинской буйный посетитель, вероятно, не дошел. Хотя об инциденте руководителя бердского здравоохранения доложили. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал пресс-секретарь Бердской ЦГБ Аркадий Ефимович.
- Его не было у Дробинской. Было некорректное поведение гражданина, в следствие чего была вызвана полиция. Нападения никакого не было. Агрессивный мужчина сам ретировался. Полиция его не застала, - прокомментировал ситуацию «Курьер. Среда. Бердск» Ефимович.
По его словам, к сожалению, бывают граждане, которые порой ведут себя, выходя за рамки нормального человеческого поведения.
- Естественно, не в компетенции врачей усмирять их, - сообщил Ефимович, отметив, что сегодняшний инцидент не из ряда случая с нападением супруга пациентки на начмеда Надежду Шахатову, когда врачу сломали руку. - Елена Петровна, слава богу, не пострадала.
Почему агрессивный бердчанин пришел именно к заведующей отделением скорой помощи, пока неизвестно. Но полиция начала проверку по факту инцидента в бердской взрослой поликлинике.
- 1 сентября в 11.56 в полицию поступило сообщение о конфликте на территории медицинского учреждения. В настоящее время участковым уполномоченным полиции по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в среду «Курьер. Среда. Бердск» в управлении МВД по Новосибирской области.
Не исключено, что конфликт устроил один из горожан, кто постоянно жалуется на горбольницу в целом и мытье машин отделения скорой помощи в частности. Напомним, что местный активист обращал внимание в том числе регионального минздрава на то, на возле поликлиники незаконно моют не только машины с красным крестом, но и частные.
- Была проведена проверка. Все делается в рамках установленных норм, - рассказал пресс-секретарь Бердской ЦГБ.
Напомним, пару лет назад посетитель напал на врача-нарколога в ЦГБ Бердска Константина Фалалеева. Оба получили уголовное наказание - врач защищался, как мог.
В поликлинике до сих пор стоит запах гари от возгорания электрокабеля, которое произошло 27 августа. После ремонт и проветривания медучреждение открылось 30 августа. Три дня пациенты ходили за помощью в поликлинику на ул. Пушкина, 174.