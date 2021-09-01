В России стартовал розыгрыш 100 000 рублей за вакцинацию от ковида. Условия лотереи
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В России стартовал розыгрыш 100 000 рублей за вакцинацию от ковида. Условия лотереи

4:37:099/1/2021Фото: pixabay
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Некоторые смогут выиграть 100 тысяч рублей.

100 тысяч можно получить за вакцину

В правительстве России рассказали о розыгрыше денежных призов среди привившихся от коронавируса. Лотерея начнется 1 сентября и будет проходить в два этапа. Планируется, что получить 100 тыс руб. сможет тысяча человек. Завершится программа 1 декабря.

- По правилам, утвержденным правительством Российской Федерации, программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против COVID-19, предполагает, что участвовать в розыгрыше денежных призов смогут граждане старше 18 лет, прошедшие полный курс вакцинации любой зарегистрированной на территории России вакциной, – говорится в сообщении Правительства  РФ. 

Победителя розыгрыша выберут автоматически среди тех, кто поставил вакцину до 1 сентября. В случае победы придет уведомление на портале Госуслуг. 

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