В России стартовал розыгрыш 100 000 рублей за вакцинацию от ковида. Условия лотереи

В правительстве России рассказали о розыгрыше денежных призов среди привившихся от коронавируса. Лотерея начнется 1 сентября и будет проходить в два этапа. Планируется, что получить 100 тыс руб. сможет тысяча человек. Завершится программа 1 декабря.
- По правилам, утвержденным правительством Российской Федерации, программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против COVID-19, предполагает, что участвовать в розыгрыше денежных призов смогут граждане старше 18 лет, прошедшие полный курс вакцинации любой зарегистрированной на территории России вакциной, – говорится в сообщении Правительства РФ.
Победителя розыгрыша выберут автоматически среди тех, кто поставил вакцину до 1 сентября. В случае победы придет уведомление на портале Госуслуг.