В России за сутки выявили 18 368 зараженных COVID-19
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В России за сутки выявили 18 368 зараженных COVID-19

4:23:429/1/2021Фото: pixabay
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Скончались еще 790 человек.

Новых зараженных выявили в России

Сегодня, 1 сентября, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о зараженных. Так, за последние сутки в стране выявили 18 368 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни.

В штабе также отметили, что всего за сутки было зафиксировано 790 летальных исходов. Еще 18 325 человек выздоровели.

Лидером по уровню заболеваемости среди российских регионов стал Санкт-Петербург, там за сутки COVID-19 обнаружили у 1312 человек. На втором месте оказалась Москва (1229 человек), а на третьем — Московская область (543 человека).

В России на данный момент одобрено пять вакцин от коронавирусной инфекции. Это «КовиВака», «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт», а также «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» центра «Вектор».

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