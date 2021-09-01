В России за сутки выявили 18 368 зараженных COVID-19

Сегодня, 1 сентября, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о зараженных. Так, за последние сутки в стране выявили 18 368 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни.
В штабе также отметили, что всего за сутки было зафиксировано 790 летальных исходов. Еще 18 325 человек выздоровели.
Лидером по уровню заболеваемости среди российских регионов стал Санкт-Петербург, там за сутки COVID-19 обнаружили у 1312 человек. На втором месте оказалась Москва (1229 человек), а на третьем — Московская область (543 человека).
В России на данный момент одобрено пять вакцин от коронавирусной инфекции. Это «КовиВака», «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт», а также «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» центра «Вектор».