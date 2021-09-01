Случайно убил 5-летнюю племянницу и ее отчима 19-летний сибиряк
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Случайно убил 5-летнюю племянницу и ее отчима 19-летний сибиряк

4:53:089/1/2021Фото: pixabay
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Парень топил печь и закрыл заслонку дымовой трубы.

Два человека задохнулись углекислым газом

Следственный комитет Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 19-летнего парня, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Как выяснило следствие, 24 апреля обвиняемый находился в квартире дома по улице Дубровинская в рабочем поселке Мошково у своей сестры, которая проживала совместно с 39-летним мужчиной и двумя детьми. Перед тем, как лечь спать обвиняемый топил печь дровами, однако не убедился в том, что в топке печи продолжается горение топлива с выделением окиси углерода (угарного газа). Обвиняемый, с целью сохранения тепла в квартире, закрыл до упора задвижку дымовой трубы печи, расположенной в кухне квартиры, в результате чего угарный газ перестал выходить через дымоход и стал поступать в квартиру.

В итоге, угарный газ заполнил помещение. Из-за отравления погибли сожитель сестры и ее 5-летняя дочь. Расследование дела завершено, скоро оно отправится в суд.

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