Невеста погибшего водителя Audi Андрея Шушакова на трассе Р-256 Бердска: «Он ехал ко мне на работу»
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Невеста погибшего водителя Audi Андрея Шушакова на трассе Р-256 Бердска: «Он ехал ко мне на работу»

4:48:419/1/2021,Дарья КостинаФото: Курьер. Среда. Бердск/соцсети Андрея Шушакова
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"Я ещё принять это не могу, не верится. Не мог он по двойной сплошной кого-то обогнать", — рассказала Татьяна.

О месте и дате прощания с Андреем Шушаковым станет известно чуть позже.
О месте и дате прощания с Андреем Шушаковым станет известно чуть позже.

26-летний Андрей Шушаков, который погиб в страшной аварии на трассе Р-256, ехал за своей невестой на работу. Об этом журналистам «Курьер. Среда. Бердск» 1 сентября сообщила девушка погибшего Татьяна Григорьева.

— Домой ехал, но должен был ко мне на работу заехать. Я ещё принять это не могу, не верится. Причины представить не могу, может что с машиной, не знаю даже… Не мог он по двойной сплошной кого-то обогнать, — рассказала Татьяна.
В аварии серьезно пострадала преподаватель бердского медицинского колледжа — 65-летняя Светлана Казакова. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», женщина сейчас в больнице в тяжёлом состоянии.

Напомним, 31 августа около посёлка Вега на границе с Искитимским районом произошла массовая авария: водитель «Ауди 6» не справился с управлением и влетел в ехавшую навстречу «Субару». Удар был такой силы, что осколки вылетевшего двигателя из «Ауди А6», повредили ещё несколько авто. О месте и дате прощания с Андреем Шушаковым станет известно чуть позже.

В аварии серьезно пострадала преподаватель бердского медицинского колледжа — 65-летняя Светлана Казакова
В аварии серьезно пострадала преподаватель бердского медицинского колледжа — 65-летняя Светлана Казакова

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