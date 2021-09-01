Невеста погибшего водителя Audi Андрея Шушакова на трассе Р-256 Бердска: «Он ехал ко мне на работу»

26-летний Андрей Шушаков, который на трассе Р-256, ехал за своей невестой на работу. Об этом журналистам «Курьер. Среда. Бердск» 1 сентября сообщила девушка погибшего Татьяна Григорьева.
— Домой ехал, но должен был ко мне на работу заехать. Я ещё принять это не могу, не верится. Причины представить не могу, может что с машиной, не знаю даже… Не мог он по двойной сплошной кого-то обогнать, — рассказала Татьяна.
В аварии серьезно пострадала преподаватель бердского медицинского колледжа — 65-летняя Светлана Казакова. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», женщина сейчас в больнице в тяжёлом состоянии.
Напомним, 31 августа около посёлка Вега на границе с Искитимским районом произошла массовая авария: водитель «Ауди 6» не справился с управлением и влетел в ехавшую навстречу «Субару». Удар был такой силы, что осколки вылетевшего двигателя из «Ауди А6», повредили ещё несколько авто. О месте и дате прощания с Андреем Шушаковым станет известно чуть позже.