Школьники обворовали магазин канцтоваров перед 1 сентября
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Школьники обворовали магазин канцтоваров перед 1 сентября

5:11:119/1/2021Фото: Flickr
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В середине августа в подмосковном Красногорске школьники взломали несколько магазинов.

Канцтовары и другие принадлежности украли подмосковные школьники

В Красногорске произошла серия ограблений в магазинах задолго до 1 сентября.

Школьниками были обворованы магазин канцтоваров, цветочный, пивной и Wildberries. По всей видимости, у молодых людей подготовка к школе не стала проблемой и они решили взять все и сразу, причем без денег.

Факт кражи остался на память на камерах видеонаблюдения магазинов. В ночь с 15 на 16 июля в 6:28 магазин канцтоваров был взломан двумя подростками. Вошли они через дверь и стали собирать товары, которые непременно пригодятся во время учебы - карандаши, линейки, ручки блокноты и другие предметы.

Потом молодые взломщики заметили бокс с деньгами, которые собирали для ребенка со СМА, и взломали его, также не обошли вниманием и кассу магазина, в которой оставались наличные деньги.

Подготовка ко Дню знаний была выполнена полностью за полтора месяца до начала учебного года, сообщают на Mash.

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