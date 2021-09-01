Школьники обворовали магазин канцтоваров перед 1 сентября

В Красногорске произошла серия ограблений в магазинах задолго до 1 сентября.
Школьниками были обворованы магазин канцтоваров, цветочный, пивной и Wildberries. По всей видимости, у молодых людей подготовка к школе не стала проблемой и они решили взять все и сразу, причем без денег.
Факт кражи остался на память на камерах видеонаблюдения магазинов. В ночь с 15 на 16 июля в 6:28 магазин канцтоваров был взломан двумя подростками. Вошли они через дверь и стали собирать товары, которые непременно пригодятся во время учебы - карандаши, линейки, ручки блокноты и другие предметы.
Потом молодые взломщики заметили бокс с деньгами, которые собирали для ребенка со СМА, и взломали его, также не обошли вниманием и кассу магазина, в которой оставались наличные деньги.
Подготовка ко Дню знаний была выполнена полностью за полтора месяца до начала учебного года, сообщают на Mash.