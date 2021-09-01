Еще 10 пациентов с коронавирусом скончались за сутки на 1 сентября в Новосибирской области
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Еще 10 пациентов с коронавирусом скончались за сутки на 1 сентября в Новосибирской области

5:06:489/1/2021Фото: Pixabay
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Всего в регионе от коронавируса умерли 2 667 человек

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Статистика заболевших коронавирусом
Сюжет: Третья волна коронавируса
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По данным оперативного штаба на утро 1 сентября в регионе зарегистрировано +171 случая коронавируса за сутки. Отметим, 96 пациентов выздоровели.

Скончались десять пациентов: мужчины в возрасте от 63 до 80 лет и женщины в возрасте от 53 до 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 667 человек. Напомним, в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 054 пациента, в том числе 37 детей.

В отделениях реанимации находятся 168 человек. На ИВЛ – 13 пациентов.
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 001 обращение.

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