Еще 10 пациентов с коронавирусом скончались за сутки на 1 сентября в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 1 сентября в регионе зарегистрировано +171 случая коронавируса за сутки. Отметим, 96 пациентов выздоровели.
Скончались десять пациентов: мужчины в возрасте от 63 до 80 лет и женщины в возрасте от 53 до 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 667 человек. Напомним, в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 054 пациента, в том числе 37 детей.
В отделениях реанимации находятся 168 человек. На ИВЛ – 13 пациентов.
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 001 обращение.