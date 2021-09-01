Грабитель ударил по голове и украл рюкзак в электричке у пассажира из Бердска
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Грабитель ударил по голове и украл рюкзак в электричке у пассажира из Бердска

5:29:469/1/2021Фото: Строго накажут?
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К делу он привлек даже 13-летнего пасынка.

Преступник нападал на пассажиров в электричках

Сотрудники линейного отдела МВД РФ на станции Инская задержали  37-летнего жителя Черепаново, которого подозревают в кражах и грабежах в электричках.

— Накануне в службу «112» обратился 56-летний мужчина и сообщил, что следуя со станции Бердск до станции Посевная, он подвергся нападению неизвестного. Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего по голове и похитил рюкзак с продуктами питания, — сообщают стражи порядка. — По приметам, которые запомнил и сообщил пассажир, транспортные полицейские обнаружили и задержали подозреваемого на станции Черепаново, а пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица.

Также полицейские выяснили, что мужчина причастен к краже в электричке в мае этого года. Тогда 28-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о краже сумки.

— Пострадавший пояснил, что возвращался на электропоезде домой с работы и в пути уснул, а проснувшись, не обнаружил своей вещи. Сотрудники транспортной полиции выяснили, что ехавший в одном вагоне с потерпевшим задержанный дал указание своему 13-летнему пасынку совершить это хищение.

Теперь в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 161 УК РФ (кража и грабеж).

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